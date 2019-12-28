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      Гончарук прокоментував ситуацію із закриттям гральних закладів

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      В Україні за день закрили понад 5300 гральних закладів, – Гончарук / Getty Images

      По всій території України протягом одного дня закрили понад 5300 гральних закладів. Українців закликають повідомляти правоохоронців про відновлення їхньої роботи.

      На Урядову гарячу лінію вже надійшло декілька таких повідомлень, про це прем`єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: У поліції розповіли, як проводять полювання на нелегальні гральні заклади

      Гончарук наголосив, що в період минулого тижня (від 20 грудня) за 1 день закрили понад 5300 гральних закладів по всій території України.

      Чутки про те, що хтось десь знову відкрився – неприпустима історія. Ми звернулися до людей із закликом фіксувати імовірні випадки поновлення роботи гральних залів,
      – написав прем'єр.

      Гончарук нагадав, що дзвінки на гарячу лінію 1545 безкоштовні.

      Що відомо про боротьбу з нелегальним гральним бізнесом?

      • З самого ранку п'ятниці, 20 грудня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабінету міністрів. На ньому саме вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом.
      • Напередодні Рада спробувала проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні. Він передбачає, що займатися цим бізнесом можна буде лише у 3-5-зіркових готелях. Для цього треба отримати відповідну державну ліцензію. Проте нардепам не вистарчило голосів для ухвалення законопроєкту в першому читанні. Тож документ відправили на доопрацювання.
      • За результатами засідання Гончарук заявив, що з ними буде покінчено. Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади буде закрито з 16 години.
      • У ніч на 20 грудня співробітники СБУ викрили одразу 43 підпільні гральні заклади в шести областях України.Опісля гральні заклади почали закривати у всіх регіонах країни.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Гральний бізнес
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