Гончарук прокоментував ситуацію із закриттям гральних закладів

По всій території України протягом одного дня закрили понад 5300 гральних закладів. Українців закликають повідомляти правоохоронців про відновлення їхньої роботи.

На Урядову гарячу лінію вже надійшло декілька таких повідомлень, про це прем`єр-міністр України Олексій Гончарук написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Гончарук наголосив, що в період минулого тижня (від 20 грудня) за 1 день закрили понад 5300 гральних закладів по всій території України.

Чутки про те, що хтось десь знову відкрився – неприпустима історія. Ми звернулися до людей із закликом фіксувати імовірні випадки поновлення роботи гральних залів,

– написав прем'єр.

Гончарук нагадав, що дзвінки на гарячу лінію 1545 безкоштовні.

Що відомо про боротьбу з нелегальним гральним бізнесом?