У поліції розповіли, як проводять полювання на нелегальні гральні заклади

Вже четвертий день поспіль українські правоохоронці продовжують моніторити діяльність гральних закладів та дотримання ними законодавства. Для цього створено 715 мобільних груп, до яких увійшли працівники слідчих підрозділів та департаменту стратегічних розслідувань.

Мобільні групи постійно здійснюють моніторинг, а також превентивні заходи щодо виявлення незаконного грального бізнесу, стверджують у поліції.

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Такі мобільні групи працюють по всій території України. Поліція обіцяє негайно припинити будь-які спроби власників нелегального грального бізнесу поновити незаконну діяльність.

Тому закликаємо спритників та осіб, що мають намір здавати в оренду приміщення під підпільні гральні заклади, не порушувати норми чинного законодавства,

– наголосили правоохоронці.

Просто зараз поліція співпрацює з представниками місцевої влади над демонтажем зовнішньої реклами гральних закладів.

Крім того, правоохоронці закликають громадян негайно повідомляти на лінію 102, коли побачите гральні заклади, які працюють, попри заборону.

Поліція нагадує, що за 4 дні з моменту заборони гральних закладів правоохоронці припинили діяльність 5 тисяч 300 таких установ та відкрили 25 кримінальних проваджень через різні порушення.

Що ще відомо про боротьбу з нелегальним гральним бізнесом?З самого ранку п'ятниці, 20 грудня, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабінету міністрів. На ньому саме вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом.



За результатами засідання Гончарук заявив, що з ними буде покінчено. Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади буде закрито з 16 години.



Натомість правоохоронці розпочали боротьбу з нелегальним гральним бізнесом ще у ніч на 20 грудня – СБУ накрила 43 нелегальні заклади у 6 містах України. Опісля гральні заклади почали закривати у всіх регіонах країни.