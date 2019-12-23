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      В полиции рассказали, как проводят охоту на нелегальные игорные заведения

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      Полиция призывает сообщать о фактах функционирования игорных заведений / npu.gov.ua

      Уже четвертый день подряд украинские правоохранители продолжают мониторить деятельность игорных заведений и соблюдение ими законодательства. Для этого созданы 715 мобильных групп, в которые вошли работники следственных подразделений и департамента стратегических расследований.

      Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса, утверждают в полиции.

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      Такие мобильные группы работают по всей территории Украины. Полиция обещает немедленно прекратить любые попытки владельцев нелегального игорного бизнеса возобновить незаконную деятельность.

      Поэтому призываем ловкачей и лиц, имеющих намерение сдавать в аренду помещения под подпольные игорные заведения, не нарушать нормы действующего законодательства,
      – отметили правоохранители.

      Сейчас полиция сотрудничает с представителями местной власти над демонтажем наружной рекламы игорных заведений.

      Кроме того, правоохранители призывают граждан немедленно сообщать на линию 102, когда увидите игорные заведения, которые работают, несмотря на запрет.

      Полиция напоминает, что за 4 дня с момента запрета игорных заведений правоохранители прекратили деятельность 5 тысяч 300 таких учреждений и открыли 25 уголовных производств за различные нарушения.

      Что еще известно о борьбе с нелегальным игорным бизнесом?
      С самого утра пятницы, 20 декабря, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем как раз решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом.

      По результатам заседания Гончарук заявил, что с игорным бизнесом будет покончено. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов.

      При этом правоохранители начали борьбу с нелегальным игорным бизнесом еще в ночь на 20 декабря – СБУ накрыла 43 нелегальных заведения в 6 городах Украины. Затем игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Игорный бизнес
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