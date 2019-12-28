Гончарук прокомментировал ситуацию с закрытием игорных заведений

По всей территории Украины в течение одного дня закрыли более 5300 игорных заведений. Украинцев призывают сообщать правоохранителям о возобновлении их работы.

На Правительственную горячую линию уже поступило несколько таких сообщений, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей фейсбук-странице.

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Гончарук подчеркнул, что в период прошлой недели (20 декабря) за 1 день закрыли более 5300 игорных заведений по всей территории Украины.

Слухи о том, что кто-то где-то снова открылся – недопустимая история. Мы обратились к людям с призывом фиксировать вероятные случаи возобновления работы игровых залов,

– написал премьер.

Гончарук напомнил, что звонки на горячую линию 1545 бесплатные.

Что известно о борьбе с нелегальным игорным бизнесом?