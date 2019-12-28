Гончарук прокомментировал ситуацию с закрытием игорных заведений
По всей территории Украины в течение одного дня закрыли более 5300 игорных заведений. Украинцев призывают сообщать правоохранителям о возобновлении их работы.
На Правительственную горячую линию уже поступило несколько таких сообщений, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей фейсбук-странице.
Знайте больше: В полиции рассказали, как проводят охоту на нелегальные игорные заведения
Гончарук подчеркнул, что в период прошлой недели (20 декабря) за 1 день закрыли более 5300 игорных заведений по всей территории Украины.
Слухи о том, что кто-то где-то снова открылся – недопустимая история. Мы обратились к людям с призывом фиксировать вероятные случаи возобновления работы игровых залов,
– написал премьер.
Гончарук напомнил, что звонки на горячую линию 1545 бесплатные.
Что известно о борьбе с нелегальным игорным бизнесом?
- С самого утра пятницы, 20 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем как раз решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом.
- Накануне Рада попыталась проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предполагает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных отелях. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Однако нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Поэтому документ отправили на доработку.
- По результатам заседания Гончарук заявил, что с ними будет покончено. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов.
- В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведений в шести областях Украины. Позже игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.