Гончарук пригрозив новим ударом по гральному бізнесу, який "почав підіймати голову"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук бачить, що нещодавно закриті нелегальні гральні заклади "почали підіймати голову". А тому попереджає: рейд правоохоронців – "сеанс переконання" – можна повторити.

Про це розповів очільник уряду Олексій Гончарук в телеканалу "Україна 24".

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За словами прем'єра, нелегальні казино "починають підіймати голову".

Ми це бачимо. Після нового року ми, можливо, повторимо "сеанс переконання",

– заявив Гончарук.

При цьому голова уряду переконує: "Ми контролюємо ситуацію кожен день і не бачимо масового повернення залів".

Хтось якимись табличками позавішував ці вивіски й намагається приховати, що вони продовжують роботу. Хтось домовився із місцевими правоохоронцями. Рано чи пізно це все припиниться і до всіх дійдуть руки,

– пообіцяв Гончарук.

За словами прем'єра, є такий порядок дій, якщо азартний заклад відновив роботу і це виявили:

На перший раз попереджають правоохоронців,

На другий раз приймуть кадрові рішення серед відповідальних за закриття.

Цікаво, що гучну заяву 2014 року про боротьбу з гральними закладами керівника МВС Арсена Авакова Олексій Гончарук коментувати відмовився.

Закриття гральних закладів: передісторія