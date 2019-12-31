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      Гончарук пригрозив новим ударом по гральному бізнесу, який "почав підіймати голову"

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      Олексій Гончарук – голова Кабінету Міністрів України / 112.ua

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук бачить, що нещодавно закриті нелегальні гральні заклади "почали підіймати голову". А тому попереджає: рейд правоохоронців – "сеанс переконання" – можна повторити.

      Про це розповів очільник уряду Олексій Гончарук в телеканалу "Україна 24".

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      За словами прем'єра, нелегальні казино "починають підіймати голову".

      Ми це бачимо. Після нового року ми, можливо, повторимо "сеанс переконання",
      – заявив Гончарук.

      При цьому голова уряду переконує: "Ми контролюємо ситуацію кожен день і не бачимо масового повернення залів".

      Хтось якимись табличками позавішував ці вивіски й намагається приховати, що вони продовжують роботу. Хтось домовився із місцевими правоохоронцями. Рано чи пізно це все припиниться і до всіх дійдуть руки,
      – пообіцяв Гончарук.

      За словами прем'єра, є такий порядок дій, якщо азартний заклад відновив роботу і це виявили:

      • На перший раз попереджають правоохоронців,
      • На другий раз приймуть кадрові рішення серед відповідальних за закриття.

      Цікаво, що гучну заяву 2014 року про боротьбу з гральними закладами керівника МВС Арсена Авакова Олексій Гончарук коментувати відмовився.

      Закриття гральних закладів: передісторія

      • 20 грудня Гончарук провів позачергове засідання Кабміну, де говорили про боротьбу з нелегальним гральним бізнесом.
      • Напередодні Рада не змогла проголосувати за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні, ініціатором якого є команда президента Зеленського.
      • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що усі гральні заклади буде закрито з 16 години 20 грудня. І дійсно, гральні заклади почали закривати в усіх регіонах країни.

      Нагадаємо, 28 грудня Гончарук також коментував ситуацію із закриттям гральних закладів

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Олексій Гончарук Гральний бізнес Поліція Кабінет Міністрів України
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