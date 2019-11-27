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      СБУ хочуть позбавити правоохоронної функції: Баканов зробив заяву

      33 Читать новость на русском
      Іван Баканов / LIGA.net

      Голова Служби безпеки України Іван Баканов вважає неправильною ідею позбавити очолювану ним спецслужбу правоохоронних функцій. Як прояснив він, відповідно до Конституції, національну безпеку держави забезпечують відповідні військові формування та правоохоронні органи.

      Як зауважив Баканов під час зустрічі з бізнес-спільнотою, за умови демілітаризації СБУ має залишитися спеціальним органом з правоохоронною функцією, передає пресцентр Служби безпеки.

      Зверніть увагу! Кадрові ротації в СБУ: Зеленський звільнив Бухарєва і ще двох заступників Баканова

      "Інакше, відповідно до Конституції, ми не зможемо захищати державну безпеку", – підкреслив він.

      За його словами, загалом законопроєкт щодо реформи СБУ позитивно оцінюють як вітчизняні, так і міжнародні експерти й організації.

      "Такі впливові організації як НАТО та Консультативна місія Європейського Союзу в Україні назвали його найбільш наближеним до найвищих світових стандартів, порівняно з попередніми редакціями", – додав він.

      Водночас Баканов підкреслив, що СБУ має бути більш відкритою для підприємців.

      Сьогодні Служба безпеки є найвідкритішою серед інших правоохоронних органів, і у бік СБУ надходить найменша кількість скарг від бізнесу. Попри те, що більшість спецслужб цивілізованого світу мають такі функції, у проєкті закону про Службу взагалі немає слова "економіка". Реформа передбачає переорієнтацію функцій СБУ, зокрема на захист критичної інфраструктури. Слово "корупція" в законопроекті згадують лише один раз – мовиться про нульову толерантність до неї серед співробітників Служби,
      – констатував голова СБУ.

      До речі! СБУ провела внутрішню перевірку: Баканов передав матеріали в ДБР

      Усередині жовтня Іван Баканов передав президент Зеленському проєкт нової редакції закону про СБУ. Документ також подали на розгляд Раді нацбезпеки і оборони та Національному інституту стратегічних досліджень.

      Що передбачає новий проєкт закону про СБУ

      • відмову від невластивих спеціальним державним органам функцій;
      • розширення контррозвідувального вектора роботи;
      • впровадження гнучкої структури;
      • оптимізацію кадрового складу;
      • демілітаризацію;
      • підвищення рівня соціального забезпечення співробітників;
      • мінімізацію ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки;
      • удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
      • вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби.

      Раніше Баканов заявляв, що планує скоротити штат Служби безпеки та підвищити зарплати працівникам. За його словами, це має стати одним з найперших кроків у реформі служби. Також про реформу СБУ говорив екссекретар РНБО Олександр Данилюк. Він розповідав, що СБУ має стати потужнішою спецслужбою у питанні контррозвідки. Натомість у неї мають забрати непритаманні їй функції.

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      Теги: Новини України Новини політики Іван Баканов СБУ Реформи
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