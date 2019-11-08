Кадрові ротації в СБУ: Зеленський звільнив Бухарєва і ще двох заступників Баканова

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох заступників голови СБУ, серед яких і перший заступник Владислав Бухарєв. Натомість він призначив Баканову нового заступника, а Дмитро Нескоромний став новим першим заступником голови Служби.

Відповідні укази про звільнення та призначення опублікував Офіс Президента України.

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Зокрема, Володимир Зеленський підписав укази про звільнення:

Вадима Пояркова – з поста заступника голови СБУ;

Анатолія Дублика – з поста заступника голови СБУ;

Владислава Бухарєва – з поста першого заступника голови СБУ.

Водночас новим заступником голови СБУ став Володимир Горбенко, а колишньому заступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному дісталися посади першого заступника та начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Хто такий Дмитро Нескоромний?

Нескоромний до лютого 2017 року працював на посаді заступника начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в СБУ. Входив в команду колишнього начальника "К" і першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, якого кандидат у президенти Анатолій Гриценко мав намір призначити главою СБУ в разі своєї перемоги.

Нескоромний брав участь в затриманні "діамантових прокурорів" – заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Володимира Шапакіна. Через це в результаті з СБУ звільнили Трепака, а 27 лютого 2017 – новий начальник управління "К" Павло Демчина звільнив самого Нескоромного.