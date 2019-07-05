Зеленський призначив двох заступників голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення двох заступників голови Служби безпеки – Анатолія Дублика та Олександра Карпенка.

Тексти указів №478 та №479 від 4 липня 2019 року опубліковані на сайті президента.

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Одним з новопризначених заступників голови СБУ став звільнений Петром Порошенком у 2017 році генерал-майор Анатолій Дублик.

Що відомо про Анатолія Дублика?У період 2014-2017 років працював начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. У березні 2015 року полковнику Дублику присвоїли військове звання генерал-майора. Був звільнений з посади голови департаменту СБУ у 2017 році за указом Петра Порошенка.

Ще одним заступником голови Служби безпеки став Олександр Карпенко. Перед цим Володимир Зеленський звільнив його з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Що відомо про Олександра Карпенка?На посаду начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександр Карпенко був призначений у жовтні 2018 року указом п'ятого президента України Петра Порошенка. За 2 місяці до того Порошенко своїм указом присвоїв Карпенку військове звання генерал-майора.



До цього правоохоронець працював заступником начальника Управління СБУ в Донецькій області та виконуючим обов'язки начальника Служби безпеки Волині.