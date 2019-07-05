Зеленський призначив Тиводара начальником ГСУ СБУ: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Богдана Тиводара начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Відповідний указ №480/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента.

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Указ про призначення Тиводара начальником ГСУ СБУ

Цю посаду раніше обіймав Григорій Володимирович Остафійчук, якого Зеленський звільнив 31 травня 2019 року.

Що відомо про Богдана Тиводара?

Він генерал-майор. Тиводар розпочав військову службу в органах СБУ у 1996 році в закарпатському обласному управлінні. Він пройшов майже всі сходинки від посади слідчого до начальника відділення слідчого відділу.

3 27 листопада 2008 року по 3 липня 2009 року був начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області. Тиводар зарекомендував себе, як активний борець проти сепаратизму та екстремізму.

У 2014 році Тиводар обійняв посаду заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України і перебував на цій посаді до теперішнього часу.

На посаді заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Тиводар продовжував займатися справами, що порушувалися органами СБУ стосовно русинського та угорського сепаратизму на теренах Закарпаття.

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