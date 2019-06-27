Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ
Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником голови СБУ. Окрім цього, глава держави призначив його керівником Антитерористичного центру при спецслужбі.
Відповідні укази президента №462 і №463 оприлюднені на сайті глави держави.
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Призначити Баранецького Руслана Федоровича – першого заступника глави Служби безпеки України – керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України,
– мовиться в документі.
Зазначимо, що до Баранецького посаду керівника Антитерористичного центру обіймав генерал-полковник Віталій Маліков.
Хто такий Руслан Баранецький? Це – генерал-майор, начальник управління внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Військовий нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за участь у бойових діях на сході України.
Що таке Антитерористичний центр при СБУ і для чого він потрібен?
Структура була створена у 1998 році для організації і проведення антитерористичних операцій та координації діяльності осіб, які ведуть боротьбу з тероризмом.
Центр має розробляти засади і програми боротьби з тероризмом; збирати дані про загрози, стан і тенденції поширення тероризму в країні; організовувати та проводити антитерористичні операції; взаємодіяти зі спецслужбами, правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань боротьби з тероризмом тощо.
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