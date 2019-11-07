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      Зеленський призначив низку керівників СБУ: перелік

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      Зеленський призначив низку керівників СБУ в областях
      Зеленський призначив низку керівників СБУ в областях / president.gov.ua

      Володимир Зеленський призначив нового очільника департаменту охорони держтаємниці Служби безпеки України. Крім того, президент звільнив начальника головного слідчого управління та призначив керівників низки обласних управлінь Служби безпеки.

      Відповідні указ опубліковані Офісом Президента України.

      До слова: Зеленський призначив собі нового радника Ендрю Мака: що про нього відомо

      Призначення керівників обласних управлінь Служби безпеки України:

      • Антон Денисенко – управління СБУ у Вінницькій області;
      • Павло Данюков – управління у Волинській області;
      • Сергій Заяць – в Івано-Франківській області;
      • Євген Борзілов – у Полтавській області;
      • Юрій Борейчук – у Тернопільській області;
      • Сергій Криворучко – у Херсонській області;

      Крім того, Володимир Зеленський призначив Ігоря Носка головою департаменту охорони держтаємниці, а також звільнив Богдана Тиводара з посади начальника головного слідчого управління Служби безпеки України.

      Що відомо про Богдана Тиводара?

      Він генерал-майор. Тиводар розпочав військову службу в органах СБУ у 1996 році в закарпатському обласному управлінні. Він пройшов майже всі сходинки від посади слідчого до начальника відділення слідчого відділу.

      3 27 листопада 2008 року по 3 липня 2009 року був начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області. Тиводар зарекомендував себе, як активний борець проти сепаратизму та екстремізму.

      У 2014 році Тиводар обійняв посаду заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України і перебував на цій посаді до теперішнього часу.

      На посаді заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Тиводар продовжував займатися справами, що порушувалися органами СБУ щодо русинського та угорського сепаратизму на теренах Закарпаття.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики СБУ Служба безпеки України Володимир Зеленський Призначення Зеленського Президент України Офіс Президента
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