Зеленский назначил ряд руководителей СБУ: перечень
Владимир Зеленский назначил нового руководителя департамента охраны гостайны Службы безопасности Украины. Кроме того, президент уволил начальника главного следственного управления и назначил руководителей ряда областных управлений Службы безопасности.
Соответствующий указ опубликован Офисом Президента Украины.
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Назначение руководителей областных управлений Службы безопасности Украины:
- Антон Денисенко – управление СБУ в Винницкой области;
- Павел Данюков – управление в Волынской области;
- Сергей Заяц – в Ивано-Франковской области;
- Евгений Борзилов – в Полтавской области;
- Юрий Борейчук – в Тернопольской области;
- Сергей Криворучко – в Херсонской области;
Кроме того, Владимир Зеленский назначил Игоря Носка главой департамента охраны гостайны, а также уволил Богдана Тиводара от должности начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины.
Что известно о Богдане Тиводаре?
Он генерал-майор. Тиводар начал военную службу в органах СБУ в 1996 году в закарпатском областном управлении. Он прошел почти все ступени от должности следователя до начальника отделения следственного отдела.
27 марта ноября 2008 года по 3 июля 2009 года был начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области. Тиводар зарекомендовал себя как активный борец против сепаратизма и экстремизма.
В 2014 году Тиводар занял должность заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины и находился на этом посту до настоящего времени.
В должности заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Тиводар продолжал заниматься делами, которые поднимались органами СБУ относительно русинского и венгерского сепаратизма на Закарпатье.