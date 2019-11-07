Зеленский назначил ряд руководителей СБУ: перечень

Владимир Зеленский назначил нового руководителя департамента охраны гостайны Службы безопасности Украины. Кроме того, президент уволил начальника главного следственного управления и назначил руководителей ряда областных управлений Службы безопасности.

Соответствующий указ опубликован Офисом Президента Украины.

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Назначение руководителей областных управлений Службы безопасности Украины:

Антон Денисенко – управление СБУ в Винницкой области;

Павел Данюков – управление в Волынской области;

Сергей Заяц – в Ивано-Франковской области;

Евгений Борзилов – в Полтавской области;

Юрий Борейчук – в Тернопольской области;

Сергей Криворучко – в Херсонской области;

Кроме того, Владимир Зеленский назначил Игоря Носка главой департамента охраны гостайны, а также уволил Богдана Тиводара от должности начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Что известно о Богдане Тиводаре?

Он генерал-майор. Тиводар начал военную службу в органах СБУ в 1996 году в закарпатском областном управлении. Он прошел почти все ступени от должности следователя до начальника отделения следственного отдела.

27 марта ноября 2008 года по 3 июля 2009 года был начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области. Тиводар зарекомендовал себя как активный борец против сепаратизма и экстремизма.

В 2014 году Тиводар занял должность заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины и находился на этом посту до настоящего времени.

В должности заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Тиводар продолжал заниматься делами, которые поднимались органами СБУ относительно русинского и венгерского сепаратизма на Закарпатье.