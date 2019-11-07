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      Зеленский назначил ряд руководителей СБУ: перечень

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      Зеленский уволил следователя СБУ Тиводара и назначил новых - список
      Зеленский назначил ряд руководителей СБУ в областях / president.gov.ua

      Владимир Зеленский назначил нового руководителя департамента охраны гостайны Службы безопасности Украины. Кроме того, президент уволил начальника главного следственного управления и назначил руководителей ряда областных управлений Службы безопасности.

      Соответствующий указ опубликован Офисом Президента Украины.

      К слову: Зеленский назначил себе нового советника Эндрю Мака: что о нем известно

      Назначение руководителей областных управлений Службы безопасности Украины:

      • Антон Денисенко – управление СБУ в Винницкой области;
      • Павел Данюков – управление в Волынской области;
      • Сергей Заяц – в Ивано-Франковской области;
      • Евгений Борзилов – в Полтавской области;
      • Юрий Борейчук – в Тернопольской области;
      • Сергей Криворучко – в Херсонской области;

      Кроме того, Владимир Зеленский назначил Игоря Носка главой департамента охраны гостайны, а также уволил Богдана Тиводара от должности начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины.

      Что известно о Богдане Тиводаре?

      Он генерал-майор. Тиводар начал военную службу в органах СБУ в 1996 году в закарпатском областном управлении. Он прошел почти все ступени от должности следователя до начальника отделения следственного отдела.

      27 марта ноября 2008 года по 3 июля 2009 года был начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области. Тиводар зарекомендовал себя как активный борец против сепаратизма и экстремизма.

      В 2014 году Тиводар занял должность заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины и находился на этом посту до настоящего времени.

      В должности заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Тиводар продолжал заниматься делами, которые поднимались органами СБУ относительно русинского и венгерского сепаратизма на Закарпатье.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Служба безопасности Украины Владимир Зеленский Назначения Зеленского Президент Украины Офіс Президента
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