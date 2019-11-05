Зеленський призначив собі нового радника Ендрю Мака: що про нього відомо
Президент України Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником емігранта зі США Ендрю Романа Мака.
Указ про призначення Мака позаштатним радником Зеленського опубліковано на сайті президента.
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Що відомо про Ендрю Романа Мака?
Мак народився у Нью Йорку. Свідоцтво адвоката отримав від Верховного суду Пенсильванії в США у 2000 році. Крім англійської, вільно володіє російською та українською.
У 2010 році газета Kyiv Post згадала його прізвище у списку найуспішніших емігрантів в Україну. На той час він працював у фірмі з річним доходом у 40 мільйонів доларів.
За даними журналістів, у 2002 році Мак був найнятий PricewaterhouseCoopers на посаду старшого юриста у київському відділенні компанії. Він мав намір залишитися в Україні на два роки, але потім, у 2004 році, йому запропонували співпрацю з компанією Magisters.
За його словами, Помаранчева революція спонукала його залишитися в Україні на довший термін. Станом на 2018 рік Мак працює в адвокатському об'єднанні "Юридична фірма "АСТЕРС" у Києві.
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