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      Зеленський призначив собі нового радника Ендрю Мака: що про нього відомо

      702 Читать новость на русском
      Ендрю Роман Рак
      Ендрю Роман Рак / asterslaw.com

      Президент України Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником емігранта зі США Ендрю Романа Мака.

      Указ про призначення Мака позаштатним радником Зеленського опубліковано на сайті президента.

      До теми: Відомий митець став радником Зеленського

      Що відомо про Ендрю Романа Мака? 

      Мак народився у Нью Йорку. Свідоцтво адвоката отримав від Верховного суду Пенсильванії в США у 2000 році. Крім англійської, вільно володіє російською та українською.

      У 2010 році газета Kyiv Post згадала його прізвище у списку найуспішніших емігрантів в Україну. На той час він працював у фірмі з річним доходом у 40 мільйонів доларів.

      За даними журналістів, у 2002 році Мак був найнятий PricewaterhouseCoopers на посаду старшого юриста у київському відділенні компанії. Він мав намір залишитися в Україні на два роки, але потім, у 2004 році, йому запропонували співпрацю з компанією Magisters.

      За його словами, Помаранчева революція спонукала його залишитися в Україні на довший термін. Станом на 2018 рік Мак працює в адвокатському об'єднанні "Юридична фірма "АСТЕРС" у Києві.

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      5 листопада
      12202
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Призначення Зеленського Володимир Зеленський
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