Зеленский назначил себе нового советника Эндрю Мака: что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником эмигранта из США Эндрю Романа Мака.
Указ о назначении Мака внештатным советником Зеленского опубликован на сайте президента.
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Что известно об Эндрю Романе Маке?
Мак родился в Нью Йорке. Свидетельство адвоката получил от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году. Кроме английского, свободно владеет русским и украинским.
В 2010 году газета Kyiv Post вспомнила его фамилию в списке самых успешных эмигрантов в Украину. На то время он работал в фирме с годовым доходом в 40 миллионов долларов.
По данным журналистов, в 2002 году Мак был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании. Он намеревался остаться в Украине на два года, но затем, в 2004 году, ему предложили сотрудничество с компанией Magisters.
По его словам, Оранжевая революция побудила его остаться в Украине на более долгий срок. По состоянию на 2018 год Мак работает в адвокатском объединении "Юридическая фирма "АСТЕРС" в Киеве.
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