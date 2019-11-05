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      Зеленский назначил себе нового советника Эндрю Мака: что о нем известно

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      Эндрю Роман Мак
      Эндрю Роман Мак / asterslaw.com

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником эмигранта из США Эндрю Романа Мака.

      Указ о назначении Мака внештатным советником Зеленского опубликован на сайте президента.

      К теме: Известный художник стал советником Зеленского

      Что известно об Эндрю Романе Маке?

      Мак родился в Нью Йорке. Свидетельство адвоката получил от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году. Кроме английского, свободно владеет русским и украинским.

      В 2010 году газета Kyiv Post вспомнила его фамилию в списке самых успешных эмигрантов в Украину. На то время он работал в фирме с годовым доходом в 40 миллионов долларов.

      По данным журналистов, в 2002 году Мак был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании. Он намеревался остаться в Украине на два года, но затем, в 2004 году, ему предложили сотрудничество с компанией Magisters.

      По его словам, Оранжевая революция побудила его остаться в Украине на более долгий срок. По состоянию на 2018 год Мак работает в адвокатском объединении "Юридическая фирма "АСТЕРС" в Киеве.

      blog_ava
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      5 ноября
      1004
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского Владимир Зеленский
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