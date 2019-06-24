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      Відомий митець став радником Зеленського

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      Гео Лерос
      Гео Лерос / Bigmir.net

      Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником відомого українського митця Гео Лероса, який також є кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу". У списку він під 23 номером.

      Відповідний указ опублікували на сайті президента 24 червня. Лерос заявив, що першою ініціативою, яку він хоче реалізувати, буде "обід з президентом" – зустрічі гаранта із представниками мистецтва раз на місяць.

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      "Це серія зустрічей з людьми з різних сфер, які формують культурний імідж країни на світовій арені. Це режисери, архітектори, художники, кінооператори, українські дизайнери, музиканти, креативники, організатори фестивалів. Люди, які борються за збереження культурної спадщини, включно з будівлями епохи модернізму і мозаїки, – зазначив митець. 

      Лерос переконаний, що саме завдяки саме цим сферам діяльності та українцям, які її провадять, світ отримує позитивний меседж про нашу країну.

      Гео Лерос є засновником проекту CityArt, у рамках якого створюють мурали у Києві, фотографом, режисером та арт-куратором. З його ініціативи вуличні художники приїжджають до України, аби взяти участь у грандіозних мистецьких проектах. 

      Мурали у Києві, створені за участю Гео Лероса: дивіться фото

       

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Слуга народу Новини культури
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