Відомий митець став радником Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником відомого українського митця Гео Лероса, який також є кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу". У списку він під 23 номером.

Відповідний указ опублікували на сайті президента 24 червня. Лерос заявив, що першою ініціативою, яку він хоче реалізувати, буде "обід з президентом" – зустрічі гаранта із представниками мистецтва раз на місяць.

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"Це серія зустрічей з людьми з різних сфер, які формують культурний імідж країни на світовій арені. Це режисери, архітектори, художники, кінооператори, українські дизайнери, музиканти, креативники, організатори фестивалів. Люди, які борються за збереження культурної спадщини, включно з будівлями епохи модернізму і мозаїки, – зазначив митець.

Лерос переконаний, що саме завдяки саме цим сферам діяльності та українцям, які її провадять, світ отримує позитивний меседж про нашу країну.

Гео Лерос є засновником проекту CityArt, у рамках якого створюють мурали у Києві, фотографом, режисером та арт-куратором. З його ініціативи вуличні художники приїжджають до України, аби взяти участь у грандіозних мистецьких проектах.

Мурали у Києві, створені за участю Гео Лероса: дивіться фото