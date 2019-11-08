13:45
8 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
      Вєсті Кремля
      22:36, 7 ноября
      Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает
      Вєсті.UA
      19:32, 7 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Кадровые ротации в СБУ: Зеленский уволил Бухарева и еще двоих заместителей Баканова

      140 Читати новину українською
      Зеленский назначил Нескоромного новым заместителем председателя СБУ
      Зеленский назначил Нескоромного новым заместителем председателя СБУ / censor.net.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех заместителей председателя СБУ, среди которых и первый заместитель Владислав Бухарев. Вместо этого он назначил Баканову нового заместителя, а Дмитрий Нескоромный стал новым первым заместителем председателя Службы.

      Соответствующие указы об увольнении и назначении опубликовал Офис Президента Украины.

      К теме: Зеленский назначил ряд руководителей СБУ: перечень

      В частности, Владимир Зеленский подписал указы об увольнении:

      В то же время новым заместителем председателя СБУ стал Владимир Горбенко, а бывшему заместителю председателя СБУ Дмитрию Нескоромному достались должности первого заместителя и начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

      Кто такой Дмитрий Нескоромный?

      Нескоромный до февраля 2017 года работал в должности заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в СБУ. Входил в команду бывшего начальника "К" и первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака, которого кандидат в президенты Анатолий Гриценко намеревался назначить главой СБУ в случае своей победы.

      Нескоромный участвовал в задержании "бриллиантовых прокуроров" – заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Владимира Шапакина. Из-за этого в результате из СБУ уволили Трепака, а 27 февраля 2017 – новый начальник "К" Павел Демчина уволил самого Нескоромного.

      blog_ava
      Главные новости 7 ноября: интервью Зеленского, обыски у владельца "Прямого", дело Дубневича
      сегодня
      1077
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины СБУ Офіс Президента Президент Украины Назначения Зеленского Владимир Зеленский Иван Баканов Служба безопасности Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ошибка – лучшее удобрение для завтрашнего успеха, – вдохновляющие цитаты Джека Ма
      сегодня , 13:29 Ошибка – лучшее удобрение для завтрашнего успеха, – вдохновляющие цитаты Джека Ма
      Ірина Полицька 16
      Невидимая стена между Крымом и правдой
      сегодня , 12:02 Невидимая стена между Крымом и правдой
      Блог Медіа 521
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      7 ноября , 09:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      753
      Самоубийства, насилие, фильмы о Майдане: что происходит в Гонконге
      сегодня , 09:20 Самоубийства, насилие, фильмы о Майдане: что происходит в Гонконге
      Богдан Мірошниченко 257
      Кто помогает Беларуси удаляться от России
      сегодня , 08:40 Кто помогает Беларуси удаляться от России
      Злой Одессит 1359
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук