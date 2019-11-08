Кадровые ротации в СБУ: Зеленский уволил Бухарева и еще двоих заместителей Баканова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил трех заместителей председателя СБУ, среди которых и первый заместитель Владислав Бухарев. Вместо этого он назначил Баканову нового заместителя, а Дмитрий Нескоромный стал новым первым заместителем председателя Службы.

Соответствующие указы об увольнении и назначении опубликовал Офис Президента Украины.

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В частности, Владимир Зеленский подписал указы об увольнении:

Вадима Пояркова – с поста заместителя председателя СБУ;

Анатолия Дублика – с поста заместителя председателя СБУ;

Владислава Бухарева – с поста первого заместителя председателя СБУ.

В то же время новым заместителем председателя СБУ стал Владимир Горбенко, а бывшему заместителю председателя СБУ Дмитрию Нескоромному достались должности первого заместителя и начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Кто такой Дмитрий Нескоромный?

Нескоромный до февраля 2017 года работал в должности заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в СБУ. Входил в команду бывшего начальника "К" и первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака, которого кандидат в президенты Анатолий Гриценко намеревался назначить главой СБУ в случае своей победы.

Нескоромный участвовал в задержании "бриллиантовых прокуроров" – заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Владимира Шапакина. Из-за этого в результате из СБУ уволили Трепака, а 27 февраля 2017 – новый начальник "К" Павел Демчина уволил самого Нескоромного.