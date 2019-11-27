СБУ хотят лишить правоохранительной функции: Баканов сделал заявление

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает неправильной идею лишить возглавляемую им спецслужбу правоохранительных функций. Как прояснил он, согласно Конституции, национальную безопасность государства обеспечивают соответствующие воинские формирования и правоохранительные органы.

Как отметил Баканов во время встречи с бизнес-сообществом, при условии демилитаризации СБУ должна остаться специальным органом с правоохранительной функцией , передает пресс-центр Службы безопасности.

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"Иначе, согласно Конституции, мы не сможем защищать государственную безопасность", – подчеркнул он.

По его словам, в целом законопроект о реформе СБУ положительно оценивают как отечественные, так и международные эксперты и организации.

"Такие влиятельные организации как НАТО и Консультативная миссия Европейского Союза в Украине назвали его наиболее приближенным к высоким мировым стандартам, по сравнению с предыдущими редакциями", – добавил он.

В то же время Баканов подчеркнул, что СБУ должна быть более открытой для предпринимателей.

Сегодня Служба безопасности является самой открытой среди других правоохранительных органов, и в адрес СБУ поступает наименьшее количество жалоб от бизнеса. Несмотря на то, что большинство спецслужб цивилизованного мира имеют такие функции, в проект закона о Службе вообще нет слова "экономика". Реформа предусматривает переориентацию функций СБУ, в частности на защиту критической инфраструктуры. Слово "коррупция" в законопроекте вспоминают лишь один раз – говорится о нулевой толерантности к ней среди сотрудников Службы,

– констатировал глава СБУ.

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В середине октября Иван Баканов передал президент Зеленскому проект новой редакции закона о СБУ . Документ также подали на рассмотрение Совету нацбезопасности и обороны и Национальному институту стратегических исследований.

Что предусматривает новый проект закона о СБУ

отказ от несвойственных специальным государственным органам функций;

расширение контрразведывательной вектора работы;

внедрение гибкой структуры;

оптимизацию кадрового состава;

демилитаризацию;

повышение уровня социального обеспечения сотрудников;

минимизацию рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;

усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.