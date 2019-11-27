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      СБУ хотят лишить правоохранительной функции: Баканов сделал заявление

      6 Читати новину українською
      Иван Баканов / LIGA.net

      Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает неправильной идею лишить возглавляемую им спецслужбу правоохранительных функций. Как прояснил он, согласно Конституции, национальную безопасность государства обеспечивают соответствующие воинские формирования и правоохранительные органы.

      Как отметил Баканов во время встречи с бизнес-сообществом, при условии демилитаризации СБУ должна остаться специальным органом с правоохранительной функцией, передает пресс-центр Службы безопасности.

      Обратите внимание! Кадровые ротации в СБУ: Зеленский уволил Бухарева и еще двоих заместителей Баканова

      "Иначе, согласно Конституции, мы не сможем защищать государственную безопасность", – подчеркнул он.

      По его словам, в целом законопроект о реформе СБУ положительно оценивают как отечественные, так и международные эксперты и организации.

      "Такие влиятельные организации как НАТО и Консультативная миссия Европейского Союза в Украине назвали его наиболее приближенным к высоким мировым стандартам, по сравнению с предыдущими редакциями", – добавил он.

      В то же время Баканов подчеркнул, что СБУ должна быть более открытой для предпринимателей.

      Сегодня Служба безопасности является самой открытой среди других правоохранительных органов, и в адрес СБУ поступает наименьшее количество жалоб от бизнеса. Несмотря на то, что большинство спецслужб цивилизованного мира имеют такие функции, в проект закона о Службе вообще нет слова "экономика". Реформа предусматривает переориентацию функций СБУ, в частности на защиту критической инфраструктуры. Слово "коррупция" в законопроекте вспоминают лишь один раз – говорится о нулевой толерантности к ней среди сотрудников Службы,
      – констатировал глава СБУ.

      Кстати говоря! СБУ провела внутреннюю проверку: Баканов передал материалы в ГБР

      В середине октября Иван Баканов передал президент Зеленскому проект новой редакции закона о СБУ. Документ также подали на рассмотрение Совету нацбезопасности и обороны и Национальному институту стратегических исследований.

      Что предусматривает новый проект закона о СБУ

      • отказ от несвойственных специальным государственным органам функций;
      • расширение контрразведывательной вектора работы;
      • внедрение гибкой структуры;
      • оптимизацию кадрового состава;
      • демилитаризацию;
      • повышение уровня социального обеспечения сотрудников;
      • минимизацию рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;
      • усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
      • совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.

      Ранее Баканов заявлял, что планирует сократить штат Службы безопасности и повысить зарплаты работникам. По его словам, это должно стать одним из первых шагов в реформе службы. Также о реформе СБУ говорил екссекретар СНБО Александр Данилюк. Он рассказывал, что СБУ должна стать мощной спецслужбой в вопросе контрразведки. Зато у нее должны забрать присущие ей функции.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Иван Баканов СБУ Реформы
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