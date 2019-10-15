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      Баканов подал президенту проект закона о СБУ: что он предусматривает

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      Иван Баканов
      Иван Баканов / Интерфакс-Украина

      Проект новой редакции закона "О СБУ" уже передали президенту Зеленскому. Документ также подали на рассмотрение Совету нацбезопасности и обороны и Национальному институту стратегических исследований.

      О том, что глава СБУ Иван Баканов уже передал соответствующий проект главе государства, передает пресс-центр спецслужбы.

      Интересно: "Реформа" СБУ: кто и как пользуется неопытностью Баканова

      Полтора месяца назад Баканов с трибуны Верховной Рады гарантировал народным депутатам и общественности, что СБУ разработает новую редакцию Закона "О Службе безопасности Украины" в кратчайшие сроки. Это обязательство выполнили вовремя,
      – говорится в сообщении.

      В СБУ добавляют: законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности.

      Что предусматривает новый проект закона о СБУ?

      • Отказ от несвойственных специальным государственным органам функций;
      • расширение контрразведывательного вектора работы;
      • внедрение гибкой структуры;
      • оптимизацию кадрового состава;
      • демилитаризацию;
      • повышение уровня социального обеспечения сотрудников;
      • минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;
      • усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
      • совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.

      Что еще известно о реформе СБУ?​
      Ранее глава СБУ Иван Баканов заявлял, что планирует сократить штат Службы безопасности и повысить зарплаты работникам. По его словам, это должно стать одним из первых шагов в реформе службы.

      Кроме того, о реформе Службы безопасности говорил и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк. Он рассказывал, что СБУ должна стать мощной спецслужбой в вопросе контрразведки. Вместе с тем у нее должны забрать не присущие ей функции.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Законодательство СБУ Иван Баканов
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