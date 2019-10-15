Баканов подал президенту проект закона о СБУ: что он предусматривает

Проект новой редакции закона "О СБУ" уже передали президенту Зеленскому. Документ также подали на рассмотрение Совету нацбезопасности и обороны и Национальному институту стратегических исследований.

О том, что глава СБУ Иван Баканов уже передал соответствующий проект главе государства, передает пресс-центр спецслужбы.

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Полтора месяца назад Баканов с трибуны Верховной Рады гарантировал народным депутатам и общественности, что СБУ разработает новую редакцию Закона "О Службе безопасности Украины" в кратчайшие сроки. Это обязательство выполнили вовремя,

– говорится в сообщении.

В СБУ добавляют: законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности.

Что предусматривает новый проект закона о СБУ?

Отказ от несвойственных специальным государственным органам функций;

расширение контрразведывательного вектора работы;

внедрение гибкой структуры;

оптимизацию кадрового состава;

демилитаризацию;

повышение уровня социального обеспечения сотрудников;

минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;

усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.

Что еще известно о реформе СБУ?​

Ранее глава СБУ Иван Баканов заявлял, что планирует сократить штат Службы безопасности и повысить зарплаты работникам. По его словам, это должно стать одним из первых шагов в реформе службы.



Кроме того, о реформе Службы безопасности говорил и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк. Он рассказывал, что СБУ должна стать мощной спецслужбой в вопросе контрразведки. Вместе с тем у нее должны забрать не присущие ей функции.