Баканов подал президенту проект закона о СБУ: что он предусматривает
Проект новой редакции закона "О СБУ" уже передали президенту Зеленскому. Документ также подали на рассмотрение Совету нацбезопасности и обороны и Национальному институту стратегических исследований.
О том, что глава СБУ Иван Баканов уже передал соответствующий проект главе государства, передает пресс-центр спецслужбы.
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Полтора месяца назад Баканов с трибуны Верховной Рады гарантировал народным депутатам и общественности, что СБУ разработает новую редакцию Закона "О Службе безопасности Украины" в кратчайшие сроки. Это обязательство выполнили вовремя,
– говорится в сообщении.
В СБУ добавляют: законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности.
Что предусматривает новый проект закона о СБУ?
- Отказ от несвойственных специальным государственным органам функций;
- расширение контрразведывательного вектора работы;
- внедрение гибкой структуры;
- оптимизацию кадрового состава;
- демилитаризацию;
- повышение уровня социального обеспечения сотрудников;
- минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности;
- усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
- совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.
Что еще известно о реформе СБУ?
Ранее глава СБУ Иван Баканов заявлял, что планирует сократить штат Службы безопасности и повысить зарплаты работникам. По его словам, это должно стать одним из первых шагов в реформе службы.
Кроме того, о реформе Службы безопасности говорил и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк. Он рассказывал, что СБУ должна стать мощной спецслужбой в вопросе контрразведки. Вместе с тем у нее должны забрать не присущие ей функции.