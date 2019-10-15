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      Баканов подав президенту проєкт закону про СБУ: що він передбачає

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      Іван Баканов
      Іван Баканов / Інтерфакс-Україна

      Проєкт нової редакції закону "Про СБУ" вже передали президенту Зеленському. Документ також подали на розгляд Раді нацбезпеки і оборони та Національному інституту стратегічних досліджень.

      Про те, що глава СБУ Іван Баканов вже передав відповідний проєкт главі держави, передає пресцентр спецслужби.

      Цікаво: "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова

      Півтора місяця тому Баканов з трибуни Верховної Ради гарантував народним депутатам та громадськості, що СБУ розробить нову редакцію Закону "Про Службу безпеки України" у найкоротші терміни. Це зобов’язання виконали вчасно,
      – мовиться у повідомленні.

      В СБУ додають: законопроєкт враховує передовий європейський досвід та найкращі міжнародні практики у безпековій сфері.

      Що передбачає новий проєкт закону про СБУ?

      • Відмову від невластивих спеціальним державним органам функцій;
      • розширення контррозвідувального вектора роботи;
      • впровадження гнучкої структури;
      • оптимізацію кадрового складу;
      • демілітаризацію;
      • підвищення рівня соціального забезпечення співробітників;
      • мінімізація ризиків політичного втручання в діяльність органів безпеки;
      • удосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
      • вдосконалення системи демократичного цивільного контролю над діяльністю спецслужби.

      Що ще відомо про реформу СБУ?Раніше голова СБУ Іван Баканов заявляв, що планує скоротити штат Служби безпеки та підвищити зарплати працівникам. За його словами, це має стати одним з найперших кроків у реформі служби.

      Крім того, про реформу Служби безпеки говорив і екссекретар РНБО Олександр Данилюк. Він розповідав, що СБУ має стати потужнішою спецслужбою у питанні контррозвідки. Натомість у неї мають забрати непритаманні їй функції.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Іван Баканов СБУ Законодавство Президент України Володимир Зеленський
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