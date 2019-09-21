"Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова

Служба безпеки України за нової влади перетворилася на майданчик для змагання конкуруючих кланів, де спливають одіозні прізвища з минулого. Одним з перших рішень новий президент Володимир Зеленський призначив нового керівника СБУ – ним став багаторічний соратник, юрист, керівник акціонерного товариства "Студія Квартал 95" та партії "Слуга народу" Іван Баканов.

Розрахунок Зеленського був зрозумілий – за останні роки спецслужба стала символом деградації державних інституцій. Поки частина офіцерів втрачає своє життя та здоров'я на сході України, у тилу СБУ займається викачуванням грошей з бізнесу. Служба безпеки стала інструментом політичної розправи, стеження та незаконного збору інформації.

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Дійшло до того, що інструменти СБУ використовувалися на користь бізнесу, пов'язаному з путінським кумом Віктором Медведчуком. Пригадуєте, коли Служба безпеки напала на його конкурентів на ринку скрапленого газу, відкривши кримінальну справу з гучною кваліфікацією "фінансування тероризму", але у підсумку не притягнувши нікого до відповідальності.

Тому реформувати СБУ міг лише діяч, який з одного боку, не мав усталених зв'язків з кланами всередині спецслужби. А, з іншого боку, який би користувався довірою президента, адже СБУ перебуває в його прямому підпорядкуванні.

Такою людиною Зеленський вирішив зробити Баканова, який 22 травня, тобто через два дні після інавгурації, був призначений першим заступником глави Служби безпеки України. Одночасно керівник СБУ Василь Грицак, який залишився від Порошенка, пішов у відпустку, тобто з першого ж дня у руках Баканова опинилася уся повнота влади.



Новий очільник СБУ Іван Баканов

Але зараз, через чотири місяці його керівництва, вже проступають перші тривожні сигнали. Користуючись недосвідченістю Баканова, різноманітні клани всередині СБУ перетворили спецслужбу на поле змагання груп впливу.

1. Так і не було ліквідовано сумновідомий департамент "К" СБУ – це так званий "антикорупційний підрозділ", який ставав фігурантом різноманітних скандалів, пов'язаних з вимаганням хабарів. А його попередній очільник у часи Порошенка Павло Демчина був фігурантом багатьох кримінальних справ. Крім того, так і не було розсекречено декларації про доходи СБУшників, за що їх постійно критикували в часи Порошенка.

2. Спробував зіграти свою гру колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос, який так і не розкрив замах на вбивство генпрокурора Шокіна за допомогою тепловізора, а після зміни влади втратив посаду. Матіос обходжував Баканова, в розрахунку отримати посаду заступника, хоча станом на кінець вересня його спроби провалилися.

3. Впливати на процеси в СБУ намагається колишній очільник спецслужби Валерій Хорошковський, який після кількох років безтурботного життя у Монте-Карло вирішив повернутися на батьківщину. Його з нинішнім президентом Володимиром Зеленським пов'язує співпраця на каналі "Інтер". Коли Хорошковський був керуючим співвласником телеканалу, то там виходив 95 квартал, а сам Зеленський був генпродюсером Інтера.



Колишній очільник спецслужби Валерій Хорошковський

Хоча вони розійшлися, у тому числі через фінансові непорозуміння, і Зеленський прийняв більш привабливу пропозицію від "1+1", однак відкритого конфлікту між ними не було.

Зараз Хорошковський намагається завоювати вплив біля нової влади, торгуючи своїми правами на власність на телеканал "Інтер", які у нього зберігаються через неспроможність колишнього партнера Дмитра Фірташа розрахуватися за цей медіа-актив.

Але, щоб впливати на процеси, Хорошковському був потрібний свій заступник у СБУ, і однією з креатур Хорошковського називають можливого кандидата на посаду заступника голови СБУ Івана Дерев'янка. Крім того, людиною Хорошковського називають нового заступника так і не розформованого управління "К" СБУ Володимира Горбенка.

4. При Баканові однією з найбільш впливових осіб всередині СБУ став його радник на громадських засадах Микола Герасименко. Саме через Герасименка зараз проходять кадрові призначення всередині СБУ, він проводить співбесіди на керівників департаментів тощо.

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Для багатьох це прізвище нічого не скаже. Але не для тих журналістів, які займалися антикорупційними розслідуваннями 10 – 15 років тому. Нагадаємо, Герасименко за часів президента Ющенка був заступником глави СБУ і начальником Слідчого управління. Свою посаду він отримав за допомогою наближеного до Ющенка редактора газети "Україна молода" Михайла Дорошенка.

Також журналісти пам'ятають, що у Герасименка під час обшуку в гаражі знаходили заховані від сторонніх очей матеріали кримінальної справи на брата колишнього глави секретаріату президента Ющенка Віктора Балоги. Можна лише здогадуватися, які поради Баканову може давати Герасименко.

Ще одним центром впливу всередині СБУ є колишній депутат Владислав Бухарєв, який товаришує з командою "95 кварталу". Бухарєв після обрання Зеленського на три місяці став керівником Служби зовнішньої розвідки, а днями був призначений заступником глави СБУ.



Владислав Бухарєв

Одна з ідей, яку зараз просувають СБУшники, прикриваючись недосвідченістю Баканова – це бажання отримати свого наближеного першого заступника генпрокурора, який би був куратором слідства СБУ. Але тут виникла проблема – на посаду свого першого заступника генпрокурор Руслан Рябошапка призначив уже Віталія Каська, який не має нічого спільного ні з СБУ, ні з командою "Квартал 95".

Тому зараз виникла нова креативна ідея, якщо вакансії першого заступника вже немає, але хочеться мати свого куратора у прокуратурі. Тож давайте правильно введемо посаду другого першого заступника.

І у проєкті закону про прокуратуру вже закладено таку норму, щоб куратором слідства в СБУ був другий перший заступник, якому буде легко знайти спільну мову з верхівкою СБУ, що походить з "95 кварталу".

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Усе це викликає занепокоєння, що за спиною недосвідченого керівника СБУ Івана Баканова замість реформи під керівництвом одіозних радників буде відроджено монстра, що ніким неконтрольовано буде займатися не пошуком шпигуні, а корупцією та політичним переслідуванням. Саме тому громадськість та журналісти мають бити на сполох уже зараз, при перших небезпечних симптомах.