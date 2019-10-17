СБУ провела внутреннюю проверку: Баканов передал материалы в ГБР

Служба безопасности Украины провела системную внутреннюю проверку, материалы которой были переданы в Государственное бюро расследований для дальнейшего расследования. Во время проверки были выявлены нарушения со стороны работников СБУ, которые инициировали необоснованный осмотр товаров и коммерческих транспортных средств.

Кроме того, еще раньше в ГБР были переданы материалы о незаконном уничтожении табачных изделий, которые были вещественным доказательством, сообщает Служба безопасности Украины.

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Также в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направлены материалы о 2 сотрудниках СБУ, которые владели недекларируемой недвижимостью и "подрабатывали" на стороне.

В Службе безопасности так же осуществлялась проверка обоснованности получения служебного жилья. Такая проверка показала, что некоторые служащие получили квартиры незаконно. Соответствующие материалы тоже переданы в ГБР.

В общем в СБУ проведены 23 проверки и служебных расследования, по результатам которых в отношении 55 лиц были приняты необходимые меры. Несколько сотрудников СБУ, среди которых и чиновники, находятся под следствием.

Я инициировал аудит, чтобы выявить механизмы коррупции в Службе безопасности. Действующий закон дает нам возможность не ждать начала реформы, а эффективно очищать собственные ряды. Все должны понять неотвратимость наказания, осознать равенство перед законом,

– пояснил Иван Баканов.

Что еще известно о реформе СБУ?Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов говорил, что намерен сократить штат, взамен повысив зарплаты другим работникам.



Среди приоритетных вопросов также развитие контрразведывательной деятельности СБУ и передача другим органам несвойственных ей функций – это экономические вопросы и борьба с коррупцией.