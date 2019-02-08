Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні

Гральний бізнес в Україні під забороною вже 10 років, та попри це такі заклади досі – на кожному кроці, а їхня кількість щодня лиш зростає. Агент Центру розслідувань проник всередину гральної імперії, аби розповісти, як вони працюють, кому це вигідно та чому їх не можуть зупинити правоохоронці.

Яскраві вивіски, затемнені вікна, цілодобовий режим роботи – всередині "Лотомаркети" влаштовані як звичайні гральні салони, там наливають алкоголь та дозволяють палити. Для початку гри клієнт має купити спеціальний код – послідовність цифр на чеку, яка шифрує певну суму грошей. Код з чеку вводиться в комп'ютер, гра активується, а після цього гроші перетворюються в "кредити".

Читайте також: Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян

Як зрозуміти, що заклад – нелегальний

На вивісці та в кутку споживача в одному з "Лотомаркетів" вказано, що він працює за ліцензією оператора лотерей МСЛ. Це – один з двох головних операторів, які уповноважені Мінфіном займатися випуском та розповсюдженням лотерей в Україні.

Легальні програми для так званої "візуалізації" лотерейних білетів існують, вони справді схожі на заборонені. Однак особливість лотерейного білета в тому, що він може бути розіграний лише один раз.

Тож легальна програма рано чи пізно зупинить й видасть повідомлення про те, що білет розіграно. А у гральних програмах один квиток, тобто привласнений клієнту набір цифр, можна поповнювати безліч разів. Це – безперервний ігровий процес.



Якщо номер під час гри збігається з вказаним у квитку – дуже ймовірно, що програма легальна

Які онлайн-платформи використовують у гральних клубах

У гральних закладах користуються платформою "Чемпіон". У правилах її використання чітко прописано, що адміністратори гральних клубів в обмін на доступ до системи відраховують до 10% прибутку засновникам. Відвідувач клубу насправді грає у звичайне онлайн-казино, хоч і замасковане під лотерею. Саме ця програма переважно працює у численних "лотерейних клубах" по Україні.



Керують платформою "Чемпіон" з Російської Федерації

Розробники свідомо створили систему для нелегальних казино. У програмі навіть передбачена так звана "червона кнопка", після натиснення якої всі комп'ютери в клубі перемикаються на легальні "візуалізатори".

Читайте також: Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів

Ще однією такою платформою є російська Simple Games, яка стає дедалі популярнішою й витісняє "Чемпіон". Відсоток системи автоматично виставляється на 70%, тож виграти більше, ніж програти, неможливо. Володарі так званих "лотерейних клубів" про все прекрасно знають: вони користуються залежністю гравців та годують російських програмістів.

Реакція МСЛ на запит від журналістів

Письмова відповідь від МСЛ виявилася більш, ніж неочікуваною: цього грального салону зреклися, вказавши, що за вказаною адресою мають лише малесенький кіоск, а під їхніми банерами працюють аферисти.

У МСЛ запевнили, що зверталися до поліції з вимогою припинити діяльність аферистів

Як реагують правоохоронці

Вони, у свою чергу, виправдовуються: мовляв, визначити, легальний заклад чи ні, фактично неможливо.

Державні лотереї не відносяться до азартних ігор. Ніхто не зможе визначити, державна лотерея це чи в даному закладі здійснюється саме легальний бізнес,

– запевнила Наталія Калиновська, речниця департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Насправді ж зробити це – справа п'яти хвилин. Якщо на екрані чітко видно логотипи двох заборонених сервісів, що базуються в Росії, то цього вже досить, щоб довести, що грають тут ні в які не в "лотереї".

Насторожує цілковита бездіяльність всіх, хто хоч якось можуть боротися з нелегальним гральним бізнесом. І в поліції, і у Мінфіні, й самі оператори лотерей перекладають вину на когось іншого.

Як можна розв'язати проблему незаконних гральних закладів

Шляхи виходу із замкненого кола обговорювалися в професійних колах роками.

Якщо ми поглянемо на досвід розвинених країн світу, то не знайдемо там успішної політики повної юридичної заборони,

– розповіла Агія Загребельська, державний уповноважений Антимонопольного комітету України.

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк – один з тих, хто намагався легалізувати ігровий бізнес. Його реформаторські ідеї не завжди знаходили підтримку серед колег-урядовців. Екс-міністр пропагував легалізацію грального бізнесу й навіть намагався закласти прибутки від реалізації цієї ідеї до бюджету 2018 року.

Читайте також: Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу

Окрім легалізації азартних ігор, його законопроект мав би врегульовувати порядок отримання ліцензій та запровадити контроль за процесом гри. Та доля закону сумна: у вересні 2018 року його нарешті включили до розгляду, однак сесія завершена, а про документ так і не згадали.

Як відреагували на запити журналістів у компанії УНЛ та хто зацікавлений в існуванні нелегального бізнесу в Україні – дивіться у програмі.