Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів

У Донецькому медуніверситеті іноземним студентам раптово заявили, що їхні попередні оплати освітній заклад не отримав, і всі вони стали боржниками. А ректору от-от можуть вручити підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Останнім часом медичні виші в епіцентрі корупційних скандалів. Спочатку Амосова, потім Запорожан, і от вже тривожні сигнали з Донецького медичного університету.

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Журналісти знайшли там і напади на ректора, і закиди у хабарництві, і підозри в незаконній міграції. На всю країну ця історія прогриміла коли іноземні студенти дізналися, що близько 30 мільйонів гривень, які вони заплатили за навчання в університет, не потрапили. А фірму посередника ректор звинуватив у створенні каналу незаконної міграції.



Донецький медичний університет

Приватні компанії шукають іноземних студентів, привозять їх в Україну і влаштовують в університет за певну оплату. До скандалу їх було 18, але реально монополію на іноземців тримала одна харківська компанія "Українські освітні послуги".

Як розповідають викладачі, не було і офіційних договорів – з лікарнями про клінічні бази. Але за деякий час студентам повідомили, що усі вони боржники університету. Фірма-контрактер не надіслала вишу близько 30 мільйонів гривень за їх навчання.

Пройшло два місяці – зі студентів нікого не відрахували, але й гроші так ніхто і не повернув. Журналістам з понад десяток іноземних студентів усі повторювали одне і теж – несли гроші агенту у 137 кабінет. Як з’ясувалося, офіційно рік навчання для іноземців коштує від 2,5 до 3,5 тисяч доларів. Студенти ж називали зовсім інші суми – 4, 6,7, а подекуди і близько 9 тисяч доларів за рік.

Я шукав в Інтернеті університет, аби перевестися з китайського медвишу. Я сконтактувався з людиною на ім’я Чегероз, він мав свій сайт Right Turn. Я приїхав 25 вересня і заплатив готівкою майже 9 тисяч доларів у137 кімнаті,

– відповів іноземний студент Фаісал Ікбал.

Журналісти знайшли цей сайт – там, до прикладу, навчання англійською за курс загальної медицини коштує близько 4 тисяч за рік, тоді як в університеті 3,5 тисяч. Іще стільки ж агенти могли взяти за паперові збори, супроводження з літака, страховку та гуртожиток.

Офіційна позиція ректора: саме він нібито викрив схему з фірмою-контрактером – виявив недостачу в 30 мільйонів і запідозрив канал нелегальної міграції. Але ж стало відомо, що і проти ректора відкрита справа в СБУ.

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Журналісти відшукали представника "Українських освітніх послуг" у Харкові. Той розповів, що у січні ректора і його дружину викликали до СБУ на допит, а вдома та на робочому місці проходили обшуки – шукали якісь машини.



Ректор Петро Кондратенко

Представник фірми "Українські освітні послуги" Олег Коротенко розповів, що вони платили відкати ректору з 2008 року.

Петро Кондратенко, прийшовши на посаду ректора, висунув таку вимогу – щомісяця ми повинні передавати йому 10 тисяч доларів США. Потім апетити Кондратенка виросли – він оголосив, що добре було б йому придбати елітні автомобілі БМВ Х5 і БМВ Х3 і головна умова – щоб ці автомобілі не оформлялися на його ім'я,

– додав Олег Коротенко.

Ректор усе спростовує і каже, що ні він ні його дружина до цих машин не має жодного відношення. хоч одним авто усе ж певний час користувалися. Хто насправді винний – мають встрановити правоохоронці.

Варто відзначити, що в Україні бракує елементарного контролю за іноземцями. Запрошення з університету, як виявилось, можна купити. Це безлад, який створює маневри для нелегальної міграції.