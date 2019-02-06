09:45
6 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан
      Вєсті Кремля
      21:21, 5 лютого
      Вєсті.UA: Що спільного між Садовим та Ляшком. Новий символ влади
      Вєсті.UA
      20:10, 5 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів

      ЦРУ 210 Читать новость на русском

      У Донецькому медуніверситеті іноземним студентам раптово заявили, що їхні попередні оплати освітній заклад не отримав, і всі вони стали боржниками. А ректору от-от можуть вручити підозру в отриманні неправомірної вигоди.

      Останнім часом медичні виші в епіцентрі корупційних скандалів. Спочатку Амосова, потім Запорожан, і от вже тривожні сигнали з Донецького медичного університету.

      Читайте також: Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми

      Журналісти знайшли там і напади на ректора, і закиди у хабарництві, і підозри в незаконній міграції. На всю країну ця історія прогриміла коли іноземні студенти дізналися, що близько 30 мільйонів гривень, які вони заплатили за навчання в університет, не потрапили. А фірму посередника ректор звинуватив у створенні каналу незаконної міграції.

      Донецький медуніверситет
      Донецький медичний університет

      Приватні компанії шукають іноземних студентів, привозять їх в Україну і влаштовують в університет за певну оплату. До скандалу їх було 18, але реально монополію на іноземців тримала одна харківська компанія "Українські освітні послуги".

      Як розповідають викладачі, не було і офіційних договорів – з лікарнями про клінічні бази. Але за деякий час студентам повідомили, що усі вони боржники університету. Фірма-контрактер не надіслала вишу близько 30 мільйонів гривень за їх навчання.

      Пройшло два місяці –  зі студентів нікого не відрахували, але й гроші так ніхто і не повернув. Журналістам з понад десяток іноземних студентів усі повторювали одне і теж – несли гроші агенту у 137 кабінет. Як з’ясувалося, офіційно рік навчання для іноземців коштує від 2,5 до 3,5 тисяч доларів. Студенти ж називали зовсім інші суми – 4, 6,7, а подекуди і близько 9 тисяч доларів за рік.

      Я шукав в Інтернеті університет, аби перевестися з китайського медвишу. Я сконтактувався з людиною на ім’я Чегероз, він мав свій сайт Right Turn. Я приїхав 25 вересня і заплатив готівкою майже 9 тисяч доларів у137 кімнаті,
      – відповів іноземний студент Фаісал Ікбал.

      Журналісти знайшли цей сайт – там, до прикладу, навчання англійською за курс загальної медицини коштує близько 4 тисяч за рік, тоді як в університеті 3,5 тисяч. Іще стільки ж агенти могли взяти за паперові збори, супроводження з літака, страховку та гуртожиток.

      Офіційна позиція ректора: саме він нібито викрив схему з фірмою-контрактером – виявив недостачу в 30 мільйонів і запідозрив канал нелегальної міграції. Але ж стало відомо, що і проти ректора відкрита справа в СБУ.

      Читайте також: На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування

      Журналісти відшукали представника "Українських освітніх послуг" у Харкові. Той розповів, що у січні ректора і його дружину викликали до СБУ на допит, а вдома та на робочому місці проходили обшуки – шукали якісь машини.

      Ректор Петро Кондратенко
      Ректор Петро Кондратенко

      Представник фірми "Українські освітні послуги" Олег Коротенко розповів, що вони платили відкати ректору з 2008 року.

      Петро Кондратенко, прийшовши на посаду ректора, висунув таку вимогу – щомісяця ми повинні передавати йому 10 тисяч доларів США. Потім апетити Кондратенка виросли – він оголосив, що добре було б йому придбати елітні автомобілі БМВ Х5 і БМВ Х3 і головна умова – щоб ці автомобілі не оформлялися на його ім'я,
      – додав Олег Коротенко.

      Ректор усе спростовує і каже, що ні він ні його дружина до цих машин не має жодного відношення. хоч одним авто усе ж певний час користувалися. Хто насправді винний – мають встрановити правоохоронці.

      Варто відзначити, що в Україні бракує елементарного контролю за іноземцями. Запрошення з університету, як виявилось, можна купити. Це безлад, який створює маневри для нелегальної міграції.

      blog_ava
      У Вінниці з'явився новий завод з виробництва сонячних панелей
      сьогодні
      2722
      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Гроші Корупція Авто Студенти Розслідування Освіта ЦРУ Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
      сьогодні , 09:03 Лукбук, прет-а-порте і мультибренд: що означають модні терміни
      Юлія Турелик 483
      Найстрашніший ворог: що вбиває Україну?
      сьогодні , 08:40 Найстрашніший ворог: що вбиває Україну?
      Артем Овдієнко 475
      Крымская черная дыра
      5 лютого , 22:05 Крымская черная дыра
      Блог Соцмережі 1434
      Медведчук "під ковпаком" прокурорів: хто ще та за що?
      5 лютого , 20:01 Медведчук "під ковпаком" прокурорів: хто ще та за що?
      Наталя Ромашова 1668
      Які будуть тарифи на комуналку: що пропонують кандидати в президенти
      5 лютого , 19:01 Які будуть тарифи на комуналку: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1053
      Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
       9 лютого 2017 , 22:10
      Фантастичні статки і знущання над дітьми: що ще приховує монастир Владики Лонгіна
       26 квітня 2016 , 22:52 34
      Хто живиться з "Укрзалізниці": державна годівниця на мільярди для обраних
       14 лютого 2017 , 22:36
      Як бурштинова лихоманка захоплює нові землі
       7 червня 2016 , 21:54
      Пекучий попіл "Вікторії": як цілий рік шукають винних і карають "стрілочників"
       14 вересня 2018 , 09:00
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
       5 грудня 2018 , 09:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук