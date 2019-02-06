09:58
6 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан
      Вєсті Кремля
      21:26, 5 февраля
      Вести.UA: Что общего между Садовым и Ляшко. Новый символ власти
      Вєсті.UA
      20:11, 5 февраля
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы ЦРУ
      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов

      ЦРУ 113 Читати новину українською

      В Донецком медуниверситете иностранным студентам внезапно заявили, что их предоплаты образовательное учреждение не получило, и все они стали должниками. А ректору вот-вот могут вручить подозрение в получении неправомерной выгоды.

      В последнее время медицинские вузы в эпицентре коррупционных скандалов. Сначала Амосова, затем Запорожан, и вот уже тревожные сигналы из Донецкого медицинского университета.

      Читайте также: Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы

      Журналисты увидели и нападения на ректора, и упреки во взяточничестве, и подозрения в незаконной миграции. На всю страну эта история прогремела когда иностранные студенты узнали, что около 30 миллионов гривен, которые они заплатили за обучение в университет, не попали. А фирму посредника ректор обвинил в создании канала незаконной миграции.

      Донецький медуніверситет
      Донецкий медицинский университет

      Частные компании ищут иностранных студентов, привозят их в Украину и устраивают в университет за определенную оплату. До скандала их было 18, но реально монополию на иностранцев держала одна харьковская компания "Украинские образовательные услуги".

      Как рассказывают преподаватели, не было и официальных договоров – с больницами о клинических базах. Но через некоторое время студентам сообщили, что все они должники университета. Фирма-контрактер не представила вузу около 30 миллионов гривен за их обучение.

      Прошло два месяца – из студентов никого не отчислили, но и деньги так никто и не вернул. Журналистам из более десятка иностранных студентов все повторяли одно и тоже – несли деньги агенту в 137 кабинет. Как выяснилось, официально год обучения для иностранцев стоит от 2,5 до 3.5 тысяч долларов. Студенты же называли совсем другие суммы – 4, 6,7, а иногда и около 9 тысяч долларов в год.

      Я искал в Интернете университет, чтобы перевестись с китайского медвуза. Я сконтактировался с человеком по имени Чегероз, он имел свой сайт Right Turn. Я приехал и 25 сентября и заплатил наличными почти 9 тысяч долларов в 137 комнате,
      – ответил иностранный студент Фаисал Икбал.

      Журналисты нашли этот сайт – там, к примеру, обучение на английском за курс общей медицины стоит около 4 тысяч в год, тогда как в университете 3,5 тысячи. Еще столько же агенты могли взять за бумажных сборы, сопровождение с самолета, страховку и общежитие.

      Официальная позиция ректора: именно он якобы разоблачил схему с фирмой-контрактером – обнаружил недостаток в 30 миллионов и заподозрил канал нелегальной миграции. Но стало известно, что и против ректора открыто дело в СБУ.

      Читайте также: На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование

      Журналисты отыскали представителя "Украинских образовательных услуг" в Харькове. Тот рассказал, что в январе ректора и его жену вызвали в СБУ на допрос, а дома и на рабочем месте проходили обыски – искали какие-то машины.

      Ректор Петро Кондратенко
      Ректор Петр Кондратенко

      Представитель фирмы "Украинские образовательные услуги" Олег Коротенко рассказал, что они платили откаты ректору с 2008 года.

      Петр Кондратенко, придя на должность ректора, выдвинул такое требование – ежемесячно мы должны передавать ему 10 тысяч долларов США. Затем аппетиты Кондратенко выросли – он объявил, что хорошо бы ему приобрести элитные автомобили БМВ Х5 и БМВ Х3 и главное условие – чтобы эти автомобили не оформлялись на его имя,
      – добавил Олег Коротенко.

      Ректор все опровергает и говорит, что ни он, ни его жена к этим машинам не имеет никакого отношения. Хотя одним авто все же определенное время пользовались. Кто на самом деле виноват – должны установить правоохранители.

      Стоит отметить, что в Украине не хватает элементарного контроля за иностранцами. Приглашение из университета, как оказалось, можно купить. Это беспорядок, который создает маневры для нелегальной миграции.

      blog_ava
      Главные новости 5 февраля: отстранение Супрун, госизмена Медведчука
      сегодня
      2564
      Автор: Татьяна Мартынюк
      Теги: Деньги Авто Коррупция Образование Расследования Студенты Криминальные новости ЦРУ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины
      сегодня , 09:03 Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины
      Юлія Турелик 120
      Найстрашніший ворог: що вбиває Україну?
      сегодня , 08:40 Найстрашніший ворог: що вбиває Україну?
      Артем Овдієнко 540
      Крымская черная дыра
      5 февраля , 22:05 Крымская черная дыра
      Блог Соцмережі 1465
      Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      5 февраля , 20:01 Медведчук "под колпаком" прокуроров: кто еще и за что?
      Наталя Ромашова 361
      Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      5 февраля , 19:02 Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 455
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук