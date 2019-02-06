Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов

В Донецком медуниверситете иностранным студентам внезапно заявили, что их предоплаты образовательное учреждение не получило, и все они стали должниками. А ректору вот-вот могут вручить подозрение в получении неправомерной выгоды.

В последнее время медицинские вузы в эпицентре коррупционных скандалов. Сначала Амосова, затем Запорожан, и вот уже тревожные сигналы из Донецкого медицинского университета.

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Журналисты увидели и нападения на ректора, и упреки во взяточничестве, и подозрения в незаконной миграции. На всю страну эта история прогремела когда иностранные студенты узнали, что около 30 миллионов гривен, которые они заплатили за обучение в университет, не попали. А фирму посредника ректор обвинил в создании канала незаконной миграции.



Донецкий медицинский университет

Частные компании ищут иностранных студентов, привозят их в Украину и устраивают в университет за определенную оплату. До скандала их было 18, но реально монополию на иностранцев держала одна харьковская компания "Украинские образовательные услуги".

Как рассказывают преподаватели, не было и официальных договоров – с больницами о клинических базах. Но через некоторое время студентам сообщили, что все они должники университета. Фирма-контрактер не представила вузу около 30 миллионов гривен за их обучение.

Прошло два месяца – из студентов никого не отчислили, но и деньги так никто и не вернул. Журналистам из более десятка иностранных студентов все повторяли одно и тоже – несли деньги агенту в 137 кабинет. Как выяснилось, официально год обучения для иностранцев стоит от 2,5 до 3.5 тысяч долларов. Студенты же называли совсем другие суммы – 4, 6,7, а иногда и около 9 тысяч долларов в год.

Я искал в Интернете университет, чтобы перевестись с китайского медвуза. Я сконтактировался с человеком по имени Чегероз, он имел свой сайт Right Turn. Я приехал и 25 сентября и заплатил наличными почти 9 тысяч долларов в 137 комнате,

– ответил иностранный студент Фаисал Икбал.

Журналисты нашли этот сайт – там, к примеру, обучение на английском за курс общей медицины стоит около 4 тысяч в год, тогда как в университете 3,5 тысячи. Еще столько же агенты могли взять за бумажных сборы, сопровождение с самолета, страховку и общежитие.

Официальная позиция ректора: именно он якобы разоблачил схему с фирмой-контрактером – обнаружил недостаток в 30 миллионов и заподозрил канал нелегальной миграции. Но стало известно, что и против ректора открыто дело в СБУ.

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Журналисты отыскали представителя "Украинских образовательных услуг" в Харькове. Тот рассказал, что в январе ректора и его жену вызвали в СБУ на допрос, а дома и на рабочем месте проходили обыски – искали какие-то машины.



Ректор Петр Кондратенко

Представитель фирмы "Украинские образовательные услуги" Олег Коротенко рассказал, что они платили откаты ректору с 2008 года.

Петр Кондратенко, придя на должность ректора, выдвинул такое требование – ежемесячно мы должны передавать ему 10 тысяч долларов США. Затем аппетиты Кондратенко выросли – он объявил, что хорошо бы ему приобрести элитные автомобили БМВ Х5 и БМВ Х3 и главное условие – чтобы эти автомобили не оформлялись на его имя,

– добавил Олег Коротенко.

Ректор все опровергает и говорит, что ни он, ни его жена к этим машинам не имеет никакого отношения. Хотя одним авто все же определенное время пользовались. Кто на самом деле виноват – должны установить правоохранители.

Стоит отметить, что в Украине не хватает элементарного контроля за иностранцами. Приглашение из университета, как оказалось, можно купить. Это беспорядок, который создает маневры для нелегальной миграции.