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      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине

      ЦРУ 54 Читати новину українською

      Игорный бизнес в Украине под запретом уже 10 лет, но несмотря на это такие заведения до сих пор – на каждом шагу, а их количество ежедневно только возрастает. Агент Центра расследований проник внутрь игорной империи, чтобы рассказать, как они работают, кому это выгодно и почему их не могут остановить правоохранители.

      Яркие вывески, затемненные окна, круглосуточный режим работы – внутри "Лотомаркеты" устроены как обычные игровые салоны, внутри наливают алкоголь и разрешают курить. Для начала игры клиент должен купить специальный код – последовательность цифр на чеке, которая шифрует определенную сумму денег. Код с чека вводится в компьютер, игра активируется, а после этого деньги превращаются в "кредиты".

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      Как понять, что заведение – нелегальное

      На вывеске и в уголке потребителя в одном из "Лотомаркетов" указано, что он работает по лицензии оператора лотерей МСЛ. Это – один из двух главных операторов, уполномоченных Минфином заниматься выпуском и распространением лотерей в Украине. Легальные программы для так называемой "визуализации" лотерейных билетов существуют, они действительно похожи на запрещенные.

      Однако особенность лотерейного билета в том, что он может быть разыгран только один раз. Поэтому легальная программа рано или поздно остановится и выдаст сообщение о том, что билет разыгран. А в игровых программах один билет, то есть присвоенный клиенту набор цифр, можно пополнять много раз. Это – непрерывный игровой процесс.


      Если номер во время игры совпадает с указанным в билете – очень вероятно, что программа легальная

      Какие онлайн-платформы используют в игорных клубах

      В игорных заведениях пользуются платформой "Чемпион". В правилах использования четко прописано, что администраторы игральных клубов в обмен на доступ к системе отчисляют до 10% прибыли учредителям. Посетитель клуба на самом деле играет в обычное онлайн-казино, хоть и замаскированное под лотерею. Именно эта программа в основном работает в многочисленных "лотерейных клубах" по Украине.


      Управляют платформой "Чемпион" из Российской Федерации

      Разработчики сознательно создали систему для нелегальных казино. В программе даже предусмотрена так называемая "красная кнопка", после нажатия которой все компьютеры в клубе переключаются на легальные "визуализаторы".

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      Еще одной такой платформой является Simple Games, которая становится все популярнее и вытесняет "Чемпион". Это – тоже российская платформа. Процент системы автоматически выставляется на 70%, поэтому выиграть больше, чем проиграть, невозможно. Обладатели так называемых "лотерейных клубов" все прекрасно знают: они пользуются зависимостью игроков и кормят российских программистов.

      Реакция МСЛ на запрос от журналистов

      Письменный ответ от МСЛ оказался более чем неожиданным: от этого игорного салона отреклись, указав, что по указанному адресу имеют только малюсенький киоск, а под их баннерами работают аферисты.

      В МСЛ заверили, что обращались в полицию с требованием пресечь деятельность аферистов

      Как реагируют правоохранители

      Они, в свою очередь, оправдываются: мол, определить, легальное заведение или нет, фактически невозможно.

      Государственные лотереи не относятся к азартным играм. Никто не сможет определить, государственная лотерея это или в данном заведении осуществляется именно легальный бизнес,
      – заверила Наталья Калиновская, пресс-секретарь департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

      На самом же деле сделать это – дело пяти минут. Если на экране четко видны логотипы двух запрещенных сервисов, которые базируются в России, то этого уже достаточно, чтобы доказать, что играют здесь ни в какие не в "лотереи".

      Настораживает полное бездействие всех, кто хоть как-то может бороться с нелегальным игорным бизнесом. И в полиции, и в Минфине, и сами операторы лотерей перекладывают вину на кого-то другого.

      Как можно решить проблему незаконных игорных заведений

      Пути выхода из замкнутого круга обсуждались в профессиональных кругах годами.

      Если мы посмотрим на опыт развитых стран мира, то не найдем там успешной политики полного юридического запрета,
      – рассказала Агия Загребельская, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины.

      Бывший министр финансов Александр Данилюк – один из тех, кто пытался легализовать игорный бизнес. Его реформаторские идеи не всегда находили поддержку среди коллег-чиновников.

      Экс-министр пропагандировал легализацию игорного бизнеса и даже пытался заложить доходы от реализации этой идеи в бюджет 2018 года.

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      Кроме легализации азартных игр, его законопроект должен был урегулировать порядок получения лицензий и ввести контроль за процессом игры. Но судьба закона печальна: в сентябре 2018 года его наконец включили в рассмотрение, однако сессия завершилась, а о документе так и не упомянули.

      Как отреагировали на запросы журналистов в компании УНЛ и кто заинтересован в существовании нелегального бизнеса в Украине – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Деньги Министерство финансов Украины Александр Данилюк Законодательство Бизнес ЦРУ
      Источник: 24 канал
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