Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине

Игорный бизнес в Украине под запретом уже 10 лет, но несмотря на это такие заведения до сих пор – на каждом шагу, а их количество ежедневно только возрастает. Агент Центра расследований проник внутрь игорной империи, чтобы рассказать, как они работают, кому это выгодно и почему их не могут остановить правоохранители.

Яркие вывески, затемненные окна, круглосуточный режим работы – внутри "Лотомаркеты" устроены как обычные игровые салоны, внутри наливают алкоголь и разрешают курить. Для начала игры клиент должен купить специальный код – последовательность цифр на чеке, которая шифрует определенную сумму денег. Код с чека вводится в компьютер, игра активируется, а после этого деньги превращаются в "кредиты".

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Как понять, что заведение – нелегальное

На вывеске и в уголке потребителя в одном из "Лотомаркетов" указано, что он работает по лицензии оператора лотерей МСЛ. Это – один из двух главных операторов, уполномоченных Минфином заниматься выпуском и распространением лотерей в Украине. Легальные программы для так называемой "визуализации" лотерейных билетов существуют, они действительно похожи на запрещенные.

Однако особенность лотерейного билета в том, что он может быть разыгран только один раз. Поэтому легальная программа рано или поздно остановится и выдаст сообщение о том, что билет разыгран. А в игровых программах один билет, то есть присвоенный клиенту набор цифр, можно пополнять много раз. Это – непрерывный игровой процесс.



Если номер во время игры совпадает с указанным в билете – очень вероятно, что программа легальная

Какие онлайн-платформы используют в игорных клубах

В игорных заведениях пользуются платформой "Чемпион". В правилах использования четко прописано, что администраторы игральных клубов в обмен на доступ к системе отчисляют до 10% прибыли учредителям. Посетитель клуба на самом деле играет в обычное онлайн-казино, хоть и замаскированное под лотерею. Именно эта программа в основном работает в многочисленных "лотерейных клубах" по Украине.



Управляют платформой "Чемпион" из Российской Федерации

Разработчики сознательно создали систему для нелегальных казино. В программе даже предусмотрена так называемая "красная кнопка", после нажатия которой все компьютеры в клубе переключаются на легальные "визуализаторы".

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Еще одной такой платформой является Simple Games, которая становится все популярнее и вытесняет "Чемпион". Это – тоже российская платформа. Процент системы автоматически выставляется на 70%, поэтому выиграть больше, чем проиграть, невозможно. Обладатели так называемых "лотерейных клубов" все прекрасно знают: они пользуются зависимостью игроков и кормят российских программистов.

Реакция МСЛ на запрос от журналистов

Письменный ответ от МСЛ оказался более чем неожиданным: от этого игорного салона отреклись, указав, что по указанному адресу имеют только малюсенький киоск, а под их баннерами работают аферисты.

В МСЛ заверили, что обращались в полицию с требованием пресечь деятельность аферистов

Как реагируют правоохранители

Они, в свою очередь, оправдываются: мол, определить, легальное заведение или нет, фактически невозможно.

Государственные лотереи не относятся к азартным играм. Никто не сможет определить, государственная лотерея это или в данном заведении осуществляется именно легальный бизнес,

– заверила Наталья Калиновская, пресс-секретарь департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

На самом же деле сделать это – дело пяти минут. Если на экране четко видны логотипы двух запрещенных сервисов, которые базируются в России, то этого уже достаточно, чтобы доказать, что играют здесь ни в какие не в "лотереи".

Настораживает полное бездействие всех, кто хоть как-то может бороться с нелегальным игорным бизнесом. И в полиции, и в Минфине, и сами операторы лотерей перекладывают вину на кого-то другого.

Как можно решить проблему незаконных игорных заведений

Пути выхода из замкнутого круга обсуждались в профессиональных кругах годами.

Если мы посмотрим на опыт развитых стран мира, то не найдем там успешной политики полного юридического запрета,

– рассказала Агия Загребельская, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины.

Бывший министр финансов Александр Данилюк – один из тех, кто пытался легализовать игорный бизнес. Его реформаторские идеи не всегда находили поддержку среди коллег-чиновников.

Экс-министр пропагандировал легализацию игорного бизнеса и даже пытался заложить доходы от реализации этой идеи в бюджет 2018 года.

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Кроме легализации азартных игр, его законопроект должен был урегулировать порядок получения лицензий и ввести контроль за процессом игры. Но судьба закона печальна: в сентябре 2018 года его наконец включили в рассмотрение, однако сессия завершилась, а о документе так и не упомянули.

Как отреагировали на запросы журналистов в компании УНЛ и кто заинтересован в существовании нелегального бизнеса в Украине – смотрите в программе.