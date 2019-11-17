Слідство у справах Майдану з 20 листопада буде припинено, – правозахисниця

Оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування – воно буде припинено з 20 листопада на невизначений час.

Про це на своїй фейсбук сторінці написала адвокат сімей Небесної сотні Євгенія Закревська.

Важливо: Гальмування справи Майдану: що про це відомо та які наслідки матиме

Норму про забезпечення слідства у справах Майдану після 20 листопада 2019 року Верховна Рада не проголосувала... "не встигла". Наступна спроба лише 3 грудня. Тобто 20 листопада в нас таки "чорна діра". Передавати справи нема кому, нема куди. І тому цього не можна робити. А слідство – зупиняється,

– написала Закревська.

Правозахисниця нагадала, що напередодні голосування змін до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування справ Майдану, потерпілі, поранені, учасники Революції Гідності прийшли нагадати про важливість цих справ і необхідність негайного голосування поправки.

"Однак ВР наплювала на все це. Депутати пішли додому. Розуміючи, що відправляють розслідування у прірву", – додала Закревська.

Розслідування справ Майдану: головне

Розслідуваннями справ Майдану усі ці роки займався відділ Спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури під керівництвом Сергія Горбатюка.

19 лютого 2019 року, напередодні річниці розстрілів у центрі Києва, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.

21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років. Злочини часів Майдану тепер розслідуватиме Державне бюро розслідувань, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.

23 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.

5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.

Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.



Про підозру також повідомили організаторам, виконавцям та середній ланці. Серед них фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.