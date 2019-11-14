Родичі героїв Небесної сотні знову пікетують Офіс Президента: основні вимоги

Під Офісом Президента на Банковій ввечері 14 листопада розпочався мітинг "Майдан. Забуттю не підлягає". Активісти вимагають від президента Володимира Зеленського та генпрокурора Руслана Рябошапки розслідувати справи Майдану та відсторонити від цього процесу голову ДБР Романа Трубу.

Загалом на Банковій зібралося близько сотні протестувальників, повідомляє журналіст 24 каналу Андрій Костюк. Серед них і потерпілі під час Революції гідності та родичі героїв Небесної сотні.

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Активісти виходять під ОПУ втретє. Вони виступають проти зупинки розслідування справ Майдану і вимагають від керівництва України продовжити його.

Також люди вимагають, аби цими справами не займався голова Державного бюро розслідувань Роман Труба. Активісти переконані, що на Трубу може мати вплив Андрій Портнов – одіозний юрист та ексзаступник голови АПУ Віктора Януковича.

Зараз ми спостерігаємо саботаж і затягування з боку керівника ДБР Труби, відсутність політичної волі, пасивність народних депутатів. Справи Майдану перебувають у підвішеному стані і можуть взагалі лишитись так і нерозслідуваними, а убивці непокараними,

– наголошують активісти.



Мітинг через нерозслідування справ Майдану під ОПУ / фото 24 каналу, Андрій Костюк

Мітингувальники тримають в руках портрети Героїв Небесної Сотні та плакати з написами "Дедлайн 20.11.19", "Якшо вбивць не зупинити, все повториться, "Справи Майдану – екзамен на Гідність", "Вбивці мають бути покарані" тощо.

Активісти вимагають продовжити розслідування справ Майдану / фото 24 каналу, Андрій Костюк

Згодом протестувальники виклали під Офісом Президента напис зі свічок "Майдан. Забуттю не підлягає".



Напис "Майдан. Забуттю не підлягає" під ОПУ / фото 24 каналу, Андрій Костюк

Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.



Про підозру також повідомили організаторам, виконавцям та середній ланці. Серед них фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.

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