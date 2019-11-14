Родственники героев Небесной сотни снова пикетируют Офис Президента: основные требования
Под Офисом Президента на Банковой вечером 14 ноября начался митинг "Майдан. Забвению не подлежит". Активисты требуют от президента Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапки расследовать дела Майдана и отстранить от этого процесса голову ГБР Романа Трубу.
Всего на Банковой собралось около сотни протестующих, сообщает журналист 24 канала Андрей Костюк.
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Активисты выходят под ОПУ в третий раз. Они выступают против остановки расследования дел Майдана и требуют от руководства Украины продолжить его.
Также активисты требуют, чтобы этими делами не занимался председатель Государственного бюро расследований Роман Труба, потому что на него может влиять Андрей Портнов – одиозный юрист и экс-заместитель председателя АПУ Виктора Януковича.
Сейчас мы наблюдаем саботаж и затягивание со стороны руководителя ГБР Трубы, отсутствие политической воли, пассивность народных депутатов. Дела Майдана находятся в подвешенном состоянии и могут вообще остаться так и не расследованными, а убийцы безнаказанными,
– отмечают активисты.
Митинг за нерасследования дел Майдана под ОПУ / фото 24 канала, Андрей Костюк
Митингующие держат в руках портреты Героев Небесной Сотни и плакаты с надписями "Дедлайн 20.11.19", "Если убийц не остановить, все повторится," "Дела Майдана – экзамен на Достоинство", "Убийцы должны быть наказаны" и т.д.
Активисты требуют продолжить расследование дел Майдана / фото 24 канала, Андрей Костюк
Впоследствии протестующие выложили под Офисом Президента надпись из свечей "Майдан. Забвению не подлежит".
Надпись "Майдан. Забвению не подлежит" под ОПУ / фото 24 канала, Андрей Костюк
Что известно о делах Майдана?Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).
Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.
По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.
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Расследование дел Майдана: главное
- Расследованиями дел Майдана все эти годы занимался отдел Специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка.
- 19 февраля 2019 года, накануне годовщины расстрелов в центре Киева, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.
- 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать вновь созданный департамент в Генпрокуратуре.
- 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследования и обеспечения неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.
- 5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и нехватки следователей.