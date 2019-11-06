ГБР приостановит расследование дел Майдана: причины и последствия такого решения

Заявление главы ГБР Романа Трубы о временном приостановлении расследования преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах на Майдане, означает не что иное, как признание в собственном бессилии и бессилии всей правоохранительной системы.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал адвокат АО "Клочков и партнеры" Александр Кудрявцев.

Важно: ГБР временно прекратит расследование дел по Майдану из-за нехватки следователей, – Труба

По его словам, приостановка расследования этих преступлений будет иметь множество негативных последствий.

Юридическое последствие, по словам Кудрявцева, будет заключаться в том, что рассмотрение производства в суде будет значительно более сложным.

Затягивание расследования приведет к нарушению прав потерпевших на справедливую и быструю компенсацию. И в дальнейшем усложнит рассмотрение этого уголовного производства в суде, а следовательно предоставит виновным лицам незаслуженный шанс избежать уголовной ответственности,

– подчеркнул он.

"Поэтому, по моему мнению, подобные заявления не должны звучать из уст главы сильнейшего в государстве правоохранительного ведомства, поскольку они наводят обывателя на мысль, что если ГБР не в состоянии расследовать, то чего ждать от других. Очевидно, что подобные настроения в обществе не на пользу правоохранительной системе и государству в целом", – сказал адвокат.

Кроме того, по его мнению, не менее важными будут последствия неюридические.

Прежде всего, последствия политические: несостоятельность ГБР довести до ума расследование самых резонансных преступлений за всю историю Украины может пошатнуть позиции нынешней власти.

Вторым последствием Кудрявцев считает последствие социальное.

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Уже пять лет украинское общество ждет ответа: кто виноват в смерти Небесной Сотни? Этот ответ уже пять лет не может предоставить ГПУ, а сейчас еще и ГБР открещивается от окончания расследования. Такая позиция правоохранительных органов может вызвать социальное возмущение, которое с кухонь и диванов в конечном итоге выльется на улицы в виде массовых протестов,

– подчеркнул он.

Третье последствие, по словам адвоката, имиджевое. Кудрявцев напомнил, что уже пять лет весь прогрессивный мир смотрит на Украину и ждет того же самого, что и украинское общество. Ждет результатов расследования преступлений на Майдане.

"Сейчас мы очень близки к тому, чтобы опозориться перед мировым сообществом и расписаться в собственной неспособности провести эффективное расследование самого масштабного убийства в современной украинской истории", – сказал он.

Психологическим последствием он назвал тот стресс, который переживают сотни родственников погибших и пострадавших на Майдане. При этом уже пять лет своей беспомощностью правоохранительные органы ежедневно усугубляют моральные страдания этих людей и подрывают веру людей в справедливость.

Расследование дел Майдана: коротко

Все эти годы расследованиями дел Майдана занимался отдел Специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка.

19 февраля 2019 года, накануне годовщины расстрелов в центре Киева, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов, а преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать новосозданный департамент в Генпрокуратуре.

23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. После увольнения Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ же расследования и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.

Что известно о делах Майдана?Все преступления, совершенные во время Революции достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана", насчитывающее 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).



Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.



По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.