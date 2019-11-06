17:16
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
      Вєсті Кремля
      23:04, 5 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, 5 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      ГБР приостановит расследование дел Майдана: причины и последствия такого решения

      149 Читати новину українською
      Расследование дел Майдана прекратили – причины решения ГБР
      Революция достоинства / Getty Images

      Заявление главы ГБР Романа Трубы о временном приостановлении расследования преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах на Майдане, означает не что иное, как признание в собственном бессилии и бессилии всей правоохранительной системы.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал адвокат АО "Клочков и партнеры" Александр Кудрявцев.

      Важно: ГБР временно прекратит расследование дел по Майдану из-за нехватки следователей, – Труба

      По его словам, приостановка расследования этих преступлений будет иметь множество негативных последствий.

      Юридическое последствие, по словам Кудрявцева, будет заключаться в том, что рассмотрение производства в суде будет значительно более сложным.

      Затягивание расследования приведет к нарушению прав потерпевших на справедливую и быструю компенсацию. И в дальнейшем усложнит рассмотрение этого уголовного производства в суде, а следовательно предоставит виновным лицам незаслуженный шанс избежать уголовной ответственности,
      – подчеркнул он.

      "Поэтому, по моему мнению, подобные заявления не должны звучать из уст главы сильнейшего в государстве правоохранительного ведомства, поскольку они наводят обывателя на мысль, что если ГБР не в состоянии расследовать, то чего ждать от других. Очевидно, что подобные настроения в обществе не на пользу правоохранительной системе и государству в целом", – сказал адвокат.

      Кроме того, по его мнению, не менее важными будут последствия неюридические.

      Прежде всего, последствия политические: несостоятельность ГБР довести до ума расследование самых резонансных преступлений за всю историю Украины может пошатнуть позиции нынешней власти.

      Вторым последствием Кудрявцев считает последствие социальное.

      По теме: Богдан хотел затормозить расследование дел по Майдану и Януковичу, – Горбатюк

      Уже пять лет украинское общество ждет ответа: кто виноват в смерти Небесной Сотни? Этот ответ уже пять лет не может предоставить ГПУ, а сейчас еще и ГБР открещивается от окончания расследования. Такая позиция правоохранительных органов может вызвать социальное возмущение, которое с кухонь и диванов в конечном итоге выльется на улицы в виде массовых протестов,
      – подчеркнул он.

      Третье последствие, по словам адвоката, имиджевое. Кудрявцев напомнил, что уже пять лет весь прогрессивный мир смотрит на Украину и ждет того же самого, что и украинское общество. Ждет результатов расследования преступлений на Майдане.

      "Сейчас мы очень близки к тому, чтобы опозориться перед мировым сообществом и расписаться в собственной неспособности провести эффективное расследование самого масштабного убийства в современной украинской истории", – сказал он.

      Психологическим последствием он назвал тот стресс, который переживают сотни родственников погибших и пострадавших на Майдане. При этом уже пять лет своей беспомощностью правоохранительные органы ежедневно усугубляют моральные страдания этих людей и подрывают веру людей в справедливость.

      Расследование дел Майдана: коротко

      • Все эти годы расследованиями дел Майдана занимался отдел Специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка.

      • 19 февраля 2019 года, накануне годовщины расстрелов в центре Киева, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

      • 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов, а преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать новосозданный департамент в Генпрокуратуре.

      • 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. После увольнения Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ же расследования и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.

      Что известно о делах Майдана?Все преступления, совершенные во время Революции достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана", насчитывающее 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

      Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

      По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.

      blog_ava
      Падение Берлинской стены: жуткие факты о масштабном сооружении
      сегодня
      538
      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Евромайдан Расследования Государственное бюро расследований Небесная Сотня Протесты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль
      сегодня , 17:00 Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль
      СерпомПо 199
      Как спасти Раду и законы от турборежима
      сегодня , 16:59 Как спасти Раду и законы от турборежима
      6
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      182
      "Лапулечка, у нас дурдом": будут ли рассматриваться судом декларации Труханова в закрытом режиме
      сегодня , 16:50 "Лапулечка, у нас дурдом": будут ли рассматриваться судом декларации Труханова в закрытом режиме
      Катерина Петренко 46
      Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной Украины
      сегодня , 15:05 Ярослав Ракицкий: как пройти путь от главной надежды в защите до изгнанника в сборной Украины
      Ігор Саджениця 176
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук