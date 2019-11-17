Следствие по делам Майдана с 20 ноября будет прекращено, – правозащитница

Поскольку Верховная Рада не приняла необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование – оно будет прекращено с 20 ноября на неопределенное время.

Об этом на своей фейсбук странице написала адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

Важно: Торможение дела Майдана: что об этом известно и какие последствия будет иметь

Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20 ноября 2019 Верховная Рада не проголосовала... "не успела". Следующая попытка только 3 декабря. То есть 20 ноября в нас же "черная дыра". Передавать дела некому, некуда. И поэтому этого нельзя делать. А следствие – останавливается,

– написала Закревская.

Правозащитница напомнила, что накануне голосования изменений в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование дел Майдана, пострадавшие, раненые, участники Революции Достоинства пришли напомнить о важности этих дел и необходимость немедленного голосования поправки.

"Однако ВР наплевала на все это. Депутаты пошли домой. Понимая, что отправляют расследование в пропасть", – добавила Закревская.

Расследование дел Майдана: главное

Расследованиями дел Майдана все эти годы занимался отдел Специальных расследований Генеральной прокуратуры под руководством Сергея Горбатюка.

19 февраля 2019 года, накануне годовщины расстрелов в центре Киева, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать вновь созданный департамент в Генпрокуратуре.

23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследования и обеспечения неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.

5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и нехватки следователей.

Что известно о делах Майдана?Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).



Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.



По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.