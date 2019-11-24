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      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Адвокатка родин Небесної Сотні Закревська голодує 4 дні: приєднались активісти

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      Адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська голодує четверту добу / Ганна Грабарська (Rozmova.wordpress.com)

      Євгенія Закревська голодує вже четверту добру. Адвокатка представляє у суді родини загиблих та постраждалих під час подій Майдану. До неї приєднались ще двоє активістів.

      За цей час вона втратила вже майже два кілограми, про це сама Закревська написала на своїй фейсбук-сторінці.

      Важливо: Справа Майдану: хто така Закревська та чому вона голодує

      На знак солідарності з нею від 22 листопада оголосили голодування також двоє активістів: Михайло Шекета і Микола Колорович із Мукачева.

      Сьогодні порівняла кількість слідчих управління спецрозслідувань станом на 1.07.2019 і станом на 20.11.2019 – з 67 лишилось 25. Шанси на продовження розслідування #СправМайдану худнуть разом зі мною,
      – повідомила вона.

      Активісти також підтримують Заркевську у соцмережах та на акціях протесту. Зокрема, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов наголосив, що рішення адвокатки – "не хайп і не жест". Режисер закликав українців підтримати Закревську. 

      Чому Євгенія Закревська оголосила голодування?

      Вона пішла на такий крок через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдані. Закревська не їстиме до того моменту, поки нардепи не схвалять поправку, яка передбачає створення спільного управління з розслідування справ Майдану. Туди мають перевести слідчих ГПУ, які розслідували справи Майдану.

      Всі скоєні під час Революції Гідності злочини умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану", в якій є 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

      Що загрожує розслідуванням справ Майдану

      • Всі роки розслідуваннями справ Майдану займався відділ Спеціальних розслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка.
      • У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.
      • 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013 – 2014 років. Злочини часів Майдану потім мало розслідувати ДБР, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.
      • Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка у жовтні 2019 року. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.
      • 5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.
      • Оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану – воно призупиняється з 20 листопада на невизначений час.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Революція Гідності Небесна Сотня Судді Розслідування
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