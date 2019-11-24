Адвокатка родин Небесної Сотні Закревська голодує 4 дні: приєднались активісти

Євгенія Закревська голодує вже четверту добру. Адвокатка представляє у суді родини загиблих та постраждалих під час подій Майдану. До неї приєднались ще двоє активістів.

За цей час вона втратила вже майже два кілограми, про це сама Закревська написала на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо: Справа Майдану: хто така Закревська та чому вона голодує

На знак солідарності з нею від 22 листопада оголосили голодування також двоє активістів: Михайло Шекета і Микола Колорович із Мукачева.

Сьогодні порівняла кількість слідчих управління спецрозслідувань станом на 1.07.2019 і станом на 20.11.2019 – з 67 лишилось 25. Шанси на продовження розслідування #СправМайдану худнуть разом зі мною,

– повідомила вона.

Активісти також підтримують Заркевську у соцмережах та на акціях протесту. Зокрема, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов наголосив, що рішення адвокатки – "не хайп і не жест". Режисер закликав українців підтримати Закревську.

Чому Євгенія Закревська оголосила голодування?

Вона пішла на такий крок через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдані. Закревська не їстиме до того моменту, поки нардепи не схвалять поправку, яка передбачає створення спільного управління з розслідування справ Майдану. Туди мають перевести слідчих ГПУ, які розслідували справи Майдану.

Всі скоєні під час Революції Гідності злочини умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану", в якій є 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Що загрожує розслідуванням справ Майдану