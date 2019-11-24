Адвокат семей Небесной сотни Закревская голодает 4 дня: присоединились активисты

Евгения Закревская голодает уже четвертые сутки. Адвокат представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий Майдана. К ней присоединились еще двое активистов.

За это время она потеряла почти два килограмма, об этом сама Закревская написала на своей странице в фейсбук.

Важно: Дело Майдана: кто такая Закревская и почему она голодает

В знак солидарности с ней от 22 ноября объявили голодовку также двое активистов: Михаил Шекета и Николай Колорович из Мукачево.

Сегодня сравнила количество следователей управления спецрасследований по состоянию на 1.07.2019 и по состоянию на 20.11.2019 – с 67 осталось 25. Шансы на продолжение расследования #СправМайдану худеют вместе со мной,

– сообщила она.

Активисты также поддерживают Заркевскую в соцсетях и на акциях протеста. В частности, бывший узник Кремля Олег Сенцов подчеркнул, что решение адвоката – "не хайп и не жест". Режиссер призвал украинцев поддержать Закревскую.

Почему Евгения Закревская объявила голодовку?

Она пошла на такой шаг из-за остановки расследования производств по преступлениям на Евромайдане. Закревская не будет есть до того момента, пока нардепы не примут поправку, которая предусматривает создание совместного управления по расследованию дел Майдана. Туда должны перевести следователей ГПУ, которые расследовали дела Майдана.

Все совершенные во время Революции Достоинства преступления условно объединили в одно большое "Дело Майдана", в котором есть 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

Что грозит расследованием дел Майдана