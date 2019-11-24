Адвокат семей Небесной сотни Закревская голодает 4 дня: присоединились активисты
Евгения Закревская голодает уже четвертые сутки. Адвокат представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий Майдана. К ней присоединились еще двое активистов.
За это время она потеряла почти два килограмма, об этом сама Закревская написала на своей странице в фейсбук.
Важно: Дело Майдана: кто такая Закревская и почему она голодает
В знак солидарности с ней от 22 ноября объявили голодовку также двое активистов: Михаил Шекета и Николай Колорович из Мукачево.
Сегодня сравнила количество следователей управления спецрасследований по состоянию на 1.07.2019 и по состоянию на 20.11.2019 – с 67 осталось 25. Шансы на продолжение расследования #СправМайдану худеют вместе со мной,
– сообщила она.
Активисты также поддерживают Заркевскую в соцсетях и на акциях протеста. В частности, бывший узник Кремля Олег Сенцов подчеркнул, что решение адвоката – "не хайп и не жест". Режиссер призвал украинцев поддержать Закревскую.
Почему Евгения Закревская объявила голодовку?
Она пошла на такой шаг из-за остановки расследования производств по преступлениям на Евромайдане. Закревская не будет есть до того момента, пока нардепы не примут поправку, которая предусматривает создание совместного управления по расследованию дел Майдана. Туда должны перевести следователей ГПУ, которые расследовали дела Майдана.
Все совершенные во время Революции Достоинства преступления условно объединили в одно большое "Дело Майдана", в котором есть 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).
Что грозит расследованием дел Майдана
- Все годы расследованиями дел Майдана занимался отдел Специальных расследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка.
- В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.
- 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013 – 2014 годов. Преступления времен Майдана затем должно расследовать ГБР, за деятельностью которого будет наблюдать новосозданный департамент в Генпрокуратуре.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка в октябре 2019 года. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследования и обеспечения неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.
- 5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и нехватки следователей.
- Поскольку Верховная Рада не приняла необходимые поправки к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений по Майдану – оно приостанавливается с 20 ноября на неопределенное время.
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