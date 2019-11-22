Сенцов про голодування Закревської: Це не жест і не хайп

Оголошене адвокатом сімей Небесної сотні Євгенією Закревською голодування – це позиція небайдужої людини. Українці мають її підтримати.

Олег Сенцов знає Закревську особисто і рівень довіри до неї надзвичайно високий, про це колишній в’язень Кремля написав на своїй фейсбук-сторінці.

Знайте більше: У справах Майдану обвинувальний вирок ухвалений щодо 46 осіб, – Чумак

Сенцов наголосив, що вона робить найважливішу справу – веде адвокацію у суді по розстрілу людей на Майдані. Українці мають підтримати рішення Закревської голодувати через загрозу розслідуванню цих справ.

Це не жест і не хайп, це позиція небайдужої людини. І ми усі маємо її підтримати – не у відмові від їжі, а у цій вимозі, щоб президент, уряд та парламент нас почули,

– написав він.

Сенцов також розповів, що Закревська є адвокатом і в його справі, і він їй дуже довіряє.

За словами колишнього бранця Кремля, він розпитував Закревську про розслідування справи Майдану, зокрема про те, чи немає зволікання і спроб її "злити".

"Вона мене впевнила, що ні, слідство довге, тому що обставини подій дуже складні і у них брало участь багато людей", – розповів Сенцов.

За його словами, Євгенія запевнила, що це не так. Слідство ж таке тривале, тому що обставини подій дуже складні і у них брало участь багато людей.

Та проблемою, за її словами, є те, що у розпал суду справу передають від Генпрокуратури до Держбюро розслідувань, де немає фахівців, готових далі вести цю складну справу.

І ось учора трапилось те, про що попереджала ні тільки Закревська, але і інші: час закінчився – справу передали у ДБР. Поправка, яка б врегулювала це питання, так і не була прийнята. І Женя запустила новий годинник – оголосила голодування,

– додав колишній в’язень.

Євгенія Закревська оголосила голодування

Вона пішла на такий крок через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдані. Закревська не їстиме до того моменту, поки нардепи не схвалять поправку, яка передбачає створення спільного управління з розслідування справ Майдану. Туди мають перевести слідчих ГПУ, які розслідували справи Майдану.

Всі скоєні під час Революції Гідності злочини умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану", в якій є 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Дивіться також: У нас є гідність: перші фото з віче на Майдані Незалежності

Що загрожує розслідуванням справ Майдану