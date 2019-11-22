Сенцов про голодування Закревської: Це не жест і не хайп
Оголошене адвокатом сімей Небесної сотні Євгенією Закревською голодування – це позиція небайдужої людини. Українці мають її підтримати.
Олег Сенцов знає Закревську особисто і рівень довіри до неї надзвичайно високий, про це колишній в’язень Кремля написав на своїй фейсбук-сторінці.
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Сенцов наголосив, що вона робить найважливішу справу – веде адвокацію у суді по розстрілу людей на Майдані. Українці мають підтримати рішення Закревської голодувати через загрозу розслідуванню цих справ.
Це не жест і не хайп, це позиція небайдужої людини. І ми усі маємо її підтримати – не у відмові від їжі, а у цій вимозі, щоб президент, уряд та парламент нас почули,
– написав він.
Сенцов також розповів, що Закревська є адвокатом і в його справі, і він їй дуже довіряє.
За словами колишнього бранця Кремля, він розпитував Закревську про розслідування справи Майдану, зокрема про те, чи немає зволікання і спроб її "злити".
"Вона мене впевнила, що ні, слідство довге, тому що обставини подій дуже складні і у них брало участь багато людей", – розповів Сенцов.
За його словами, Євгенія запевнила, що це не так. Слідство ж таке тривале, тому що обставини подій дуже складні і у них брало участь багато людей.
Та проблемою, за її словами, є те, що у розпал суду справу передають від Генпрокуратури до Держбюро розслідувань, де немає фахівців, готових далі вести цю складну справу.
І ось учора трапилось те, про що попереджала ні тільки Закревська, але і інші: час закінчився – справу передали у ДБР. Поправка, яка б врегулювала це питання, так і не була прийнята. І Женя запустила новий годинник – оголосила голодування,
– додав колишній в’язень.
Євгенія Закревська оголосила голодування
Вона пішла на такий крок через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдані. Закревська не їстиме до того моменту, поки нардепи не схвалять поправку, яка передбачає створення спільного управління з розслідування справ Майдану. Туди мають перевести слідчих ГПУ, які розслідували справи Майдану.
Всі скоєні під час Революції Гідності злочини умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану", в якій є 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).
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Що загрожує розслідуванням справ Майдану
- Всі роки розслідуваннями справ Майдану займався відділ Спеціальних розслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка.
- У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.
- 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013 – 2014 років. Злочини часів Майдану потім мало розслідувати ДБР, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка у жовтні 2019 року. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.
- 5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.
- Оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану – воно призупиняється з 20 листопада на невизначений час.