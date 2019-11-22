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      У справах Майдану обвинувальний вирок ухвалений щодо 46 осіб, – Чумак

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      У справах Майдану підозру повідомлено 445 особам / Getty Images

      У справах Майдану обвинувальний вирок ухвалений щодо 46 осіб, а підозру повідомлено 445 особам.

      З цих 455 підозрюваних 48 – вищі посадові особи, 220 – правоохоронці, в тому числі 27 слідчих, 20 – прокурори і 23 – судді. Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив заступник генпрокурора України – головний військовий прокурор Віктор Чумак.

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      До суду скеровано 195 обвинувальних актів щодо 298 осіб. У скоєнні злочинів судами визнані винними 59 осіб. Щодо 46 з них ухвалено обвинувальний вирок.

      Чумак зазначив, що в нього є поіменний список притягнутих до відповідальності у справах Майдану, однак він не може розголошувати конкретні імена. Адже людина вважається невинною, допоки її вину не довів суд.

      Хто розслідує справи Майдану

      • З самого початку розслідуваннями справ Майдану займалося Управління спецрозслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка. У жовтні 2019 року Горбатюка звільнив з посади новий генпрокурор Руслан Рябошапка. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено. Водночас в ГПУ заявили, що розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану є для відомства пріоритетними.
      • 21 жовтня 2019 року в ГПУ створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Майдану. Передбачалося, що ці злочини надалі має розслідувати ДБР, за роботою якого наглядатиме новостворений департамент у ГПУ.
      • У листопаді ДБР заявило, що розслідування злочинів щодо Майдану тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на ДБР та брак слідчих. Оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану, то розслідування призупинилося з 20 листопада на невизначений час.

      До теми: Справи Майдану: у Зеленського міг бути договір з Аваковим

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Революція Гідності Кримінальні новини Розслідування ГПУ Віктор Чумак
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