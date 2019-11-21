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      Справи Майдану: у Зеленського міг бути договір з Аваковим

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      Зеленський і Аваков / Колаж 24 каналу

      Між Президентом України Володимиром Зеленським та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим міг бути укладений договір про нерозслідування справ Майдану.

      Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія" висловив журналіст Дмитро Гнап.

      Читайте також: Зеленський: Нам потрібні результати розслідування справ Майдану

      Він зазначив, що загалом "договорняки" часто мають місце в українській політиці. 

      "Договорняки" – улюблене слово в нашій політиці. Якщо Зеленський пішов на договорняк з Аваковим, залишивши його в уряді, то очевидно "паротягом", "паравозіком" за цим договорняком у вигляді Авакова йдуть далі й інші питання,
      – наголосив Гнап.

      Серед таких "договорняків" можуть бути як Геращенко, так і гральні салони, і звісно – справи Майдану.

      Тобто, наприклад, ми не чіпаємо Антона Геращенка, ми не чіпаємо – особливо зараз – гральні салони напівлегальні і так далі. І зокрема – особливо не копаємо справи Майдану. Як ми бачимо, це і відбувається,
      – пояснив Гнап.

      Підтвердженням чому – додав журналіст – є те, що справи Майдану жбурляються з органу в орган, а кінцевого результату досі немає.

      Читайте також: Слідство у справах Майдану призупиняється

      Що відомо про розслідування справ Майдану

      ► Всі роки розслідуваннями справ Майдану займався відділ Спеціальних розслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка.

      ► У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.

      ► 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013 – 2014 років. Злочини часів Майдану потім мало розслідувати ДБР, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.

      ► Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка у жовтні 2019 року. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.

      ► 5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.

      ► Оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану – воно призупиняється з 20 листопада на невизначений час.

      Що відомо про справу Майдану Всі скоєні під час Революції Гідності злочини умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану", в якій є 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

      Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.

      Організаторам, виконавцям, а також середній ланці було повідомлено про підозру. Там фігурують прізвища таких ексчиновників: президента-втікача Віктора Януковича, ексголови СБУ Олександра Якименка і його ексзаступників, ексгенпрокурора Віктора Пшонки тощо.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Арсен Аваков Володимир Зеленський Революція Гідності
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