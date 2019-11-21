Дела Майдана: у Зеленского мог быть договор с Аваковым

Между Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром внутренних дел Арсеном Аваковым мог быть заключен договор о нерасследовании дел Майдана.

Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Политанатомия" выразил журналист Дмитрий Гнап.

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Он отметил, что в целом "договорняки" часто имеют место в украинской политике.

"Договорняки" – любимое слово в нашей политике. Если Зеленский ушел на договорняке с Аваковым, оставив его в правительстве, то очевидно "паротягом", "паравозиком" за этим договорняком в виде Авакова идут дальше и другие вопросы,

– отметил Гнап.

Среди таких "договорняков" могут быть как Геращенко, так и игровые салоны, и конечно – дела Майдана.

То есть, например, мы не трогаем Антона Геращенко, мы не трогаем – особенно сейчас – игровые салоны полулегальные и так далее. И в частности – особо не копаем дела Майдана. Как мы видим, это и происходит,

– пояснил Гнап.

Подтверждением чему – добавил журналист является то, что дела Майдана футболятся из органа в орган, а конечного результата до сих пор нет.

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Что известно о расследовании дел Майдана

► Все годы расследованиями дел Майдана занимался отдел Специальных расследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка.

► В феврале 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

► 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013 – 2014 годов. Преступления времен Майдана затем должно расследовать ГБР, за деятельностью которого будет наблюдать новосозданный департамент в Генпрокуратуре.

► Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка в октябре 2019 года. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследования и обеспечения неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.

► 5 ноября ГБР заявило, что расследование преступлений, произошедших за время Майдана, временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на Бюро и нехватки следователей.

► Поскольку Верховная Рада не приняла необходимые поправки к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений по Майдану - оно приостанавливается с 20 ноября на неопределенное время.

Что известно о деле Майдана

Все совершенные во время Революции Достоинства преступления условно объединили в одно большое "Дело Майдана", в котором есть 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).



Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против бывших беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.



Организаторам, исполнителям, а также среднему звену было сообщено о подозрении. Там фигурируют фамилии таких бывших чиновников: президента-беглеца Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и его бывших заместителей, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и прочее.