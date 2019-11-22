08:49
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
      Вєсті.UA
      21:03, 21 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      По делу Майдана обвинительный приговор вынесен 46 людям, – Чумак

      109 Читати новину українською
      В делах Майдана подозрение сообщено 445 лицам / Getty Images

      В делах Майдана обвинительный приговор вынесен 46 людям, а подозрение сообщено 445 лицам.

      Из этих 455 подозреваемых 48 – высшие должностные лица, 220 – правоохранители, в том числе 27 следователей, 20 – прокуроры и 23 – судьи. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил заместитель генпрокурора Украины – главный военный прокурор Виктор Чумак.

      Читайте также: Адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку

      В суд направлено 195 обвинительных актов по 298 людям. В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек. 46 из них вынесен обвинительный приговор.

      Чумак отметил, что у него есть поименный список привлеченных к ответственности по делам Майдана, однако он не может разглашать конкретные имена. Ведь человек считается невиновным, пока его вину не доказал суд.

      Кто расследует дела Майдана

      • С самого начала расследованиями дел Майдана занималось Управление спецрасследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка. В октябре 2019 года Горбатюка уволил с должности новый генпрокурор Руслан Рябошапка. После этого Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено. В то же время в ГПУ заявили, что расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана является для ведомства приоритетными.
      • 21 октября 2019 года в ГПУ создали Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных во время Майдана. Предполагалось, что эти преступления будет в дальнейшем расследовать ГБР, за работой которого будет следить новый департамент в ГПУ.
      • В ноябре ГБР заявило, что расследование преступлений в отношении Майдана временно приостановится. Все из-за чрезмерной нагрузки на ГБР и недостаток следователей. Поскольку Верховная Рада не приняла необходимые поправки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование преступлений по Майдану, то расследование приостановилось с 20 ноября на неопределенное время.

      К теме: Дела Майдана: у Зеленского мог быть договор с Аваковым

      Полгода президентства Зеленского: факты
      сегодня
      671
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Виктор Чумак ГПУ Расследования Криминальные новости Революция достоинства
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      сегодня , 08:40 Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      Максим Єфімов 29
      Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      сегодня , 07:20 Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      Інна Жолобович 637
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      164
      Тарифы на отопление и горячую воду: как изменилась роль Кабмина
      сегодня , 07:05 Тарифы на отопление и горячую воду: как изменилась роль Кабмина
      Ірина Поліщук 170
      Сколько животных идет на изготовление одной шубы: инфографика
      сегодня , 06:47 Сколько животных идет на изготовление одной шубы: инфографика
      107
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук