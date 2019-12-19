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      Обмовка за Фрейдом: говорячи про "київський режим", Путін забув, що вже змінив свою риторику

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      Путін переплутав ярлики, які російська пропаганда вішала на Порошенка і Зеленського / ТАСС

      Президент Росії Володимир Путін висловився щодо можливого запровадження ринку землі в Україні та експорту лісу-кругляка. Цікаво, що він спочатку сказав про "український режим", як часто говорив про попередню українську владу, але потім швидко виправився словом "керівництво".

      Курйоз трапився, під час щорічної пресконференції президента Росії. Він саме говорив про Захід, який "вимагає від України дозволити вивозити ліс-кругляк".

      До слова: Путін стривожений заявою Зеленського про мінські домовленості

      Від Карпат скоро нічого не залишиться – голі скелі там будуть. Наче і підтримує сьогоднішній український режим... емм... керівництво. Але водночас, на мій погляд, наносить якісь удари,
      – сказав Путін.

      Що відомо про риторику Кремля на адресу української влади?"Київським режимом" Кремль називав попередню українську владу на чолі з Петром Порошенком. За його словами, вони буцімто "незаконно захопили владу в Україні шляхом державного перевороту".

      Риторика Кремля змінилася після зміни влади в Україні. Після приходу Володимира Зеленського до влади російська риторика стала більш м'якою, а українську владу вже не називали "режимом", "хунтою" тощо. Пізніше росіяни вже не були такими м'якими до українського президента, але до пропагандистських ярликів поки не доходило.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін Петро Порошенко Російська пропаганда Курйозні новини Володимир Зеленський
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