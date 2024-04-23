Командир 79 бригади зауважив, що окупанти утюжили Новомихайлівку КАБами, доки повністю не знищили. Рустем Умєров говорить, що саме КАБами росіяни можуть просуватися крізь руїни.

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Яка ситуація в Новомихайлівці

На даний момент населений пункт Новомихайлівка частково під нашим контролем, а інша частина, де знаходиться противник, перебуває під наш вогневим контролем, що важливо. Противник знаходиться в Новомихайлівці – майже весь населений пункт. Десь відсотків 15 – 20 Новомихайлівки ще утримують підрозділи 79 бригади. Ми не збираємось рухатись нікуди, крім як вперед,

– говорить Євген Шаматалюк.

Росіяни розраховували захопити Новомихайлівку в січні, потім у лютому, відтак до кінця березня. Та жоден із цих дедлайнів не реалізували. Село штурмують близько 10 військових частин, дві бригади та вісім полків.

"Тактика навали, м'ясних штурмів. Противник іде вперед, втрачає особовий склад, на його місце підганяють нових. Кожен день противник здійснює штурмові дії, більше десяти штурмових дій щодня із застосуванням техніки та великої кількості особового складу", – розповів командир.

Там, де загарбникові бракує навченості, вони беруть кількістю. А ще використовують загороджувальні загони.

КАБами б'ють щодня – хоч їх уже й менше, ніж місяць тому. Село вщент зруйноване, бо по ньому щодня з початку року гатили керованими авіабомбами.

"Ми вгризлися в землю"

79 бригада за пів року оборони Новомихайлівки знищила понад 300 одиниць техніки росіян – це приблизно три бригади і кілька тисяч особового складу противника.

Успіхів досягли завдяки таким системам:

розвідки;

вогневого ураження;

інженерних загороджень;

ефективній роботі підрозділів БпЛА та протитанкових засобів;

постійному тренуванню особового складу.

Кожен населений пункт важливий, незалежно від місця знаходження. Кожен метр землі окраплений кров'ю наших військовослужбовців. Під час оборони Новомихайлівки люди 79 бригади проявили неймовірну стійкість, хоробрість. Противник був вражений тим, наскільки ми вгризлись в землю,

– ділиться полковник.

Цікаво! Під час повномасштабного вторгнення 79 бригада обороняла Сєвєродонецьк, Лиман, Мар'їнку. А 2014-го однією з перших встала на боротьбу з ворогом, брала участь у боях за Слов'янськ, Дебальцеве і Донецький аеропорт.