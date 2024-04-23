Командир 79 бригады заметил, что оккупанты утюжили Новомихайловку КАБами, пока полностью не уничтожили. Рустем Умеров говорит, что именно КАБами россияне могут продвигаться сквозь руины.

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Какая ситуация в Новомихайловке

На данный момент населенный пункт Новомихайловка частично под нашим контролем, а другая часть, где находится противник, под наш огневым контролем, что важно. Противник находится в Новомихайловке – почти весь населенный пункт. Где-то процентов 15 – 20 Новомихайловки еще удерживают подразделения 79 бригады. Мы не собираемся двигаться никуда, кроме как вперед,

– говорит Евгений Шаматалюк.

Россияне рассчитывали захватить Новомихайловку в январе, потом в феврале, затем до конца марта. Но ни один из этих дедлайнов не реализовали. Село штурмуют около 10 военных частей, две бригады и восемь полков.

"Тактика нашествия, мясных штурмов. Противник идет вперед, теряет личный состав, на его место подгоняют новых. Каждый день противник осуществляет штурмовые действия, более десяти штурмовых действий ежедневно с применением техники и большого количества личного состава", – рассказал командир.

Там, где захватчику не хватает обученности, они берут количеством. А еще используют заградительные отряды.

КАБами бьют ежедневно – хоть их уже и меньше, чем месяц назад. Село полностью разрушено, потому что по нему ежедневно с начала года били управляемыми авиабомбами.

"Мы вгрызлись в землю"

79 бригада за полгода обороны Новомихайловки уничтожила более 300 единиц техники россиян – это примерно три бригады и несколько тысяч личного состава противника.

Успехов достигли благодаря таким системам:

разведки;

огневого поражения;

инженерных заграждений;

эффективной работе подразделений БПЛА и противотанковых средств;

постоянной тренировке личного состава.

Каждый населенный пункт важен, независимо от места нахождения. Каждый метр земли окраплен кровью наших военнослужащих. Во время обороны Новомихайловки люди 79 бригады проявили невероятную стойкость, храбрость. Противник был поражен тем, насколько мы вгрызлись в землю,

– делится полковник.

Интересно! Во время полномасштабного вторжения 79 бригада обороняла Северодонецк, Лиман, Марьинку. А в 2014-м одной из первых встала на борьбу с врагом, участвовала в боях за Славянск, Дебальцево и Донецкий аэропорт.