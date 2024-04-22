Глава Минобороны отметил, что управляемые авиабомбы весом до 1,5 тонны, которые использует враг, способны уничтожать все на своем пути. В частности, это вооружение позволяет оккупантам продвигаться вперед сквозь руины.

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Умеров отметил, что в этот день он вместе с Дмитрием Кулебой имел возможность принять участие в заседании Совета Европейского Союза по ситуации в Украине. Он поблагодарил европейских партнеров и Верховного представителя Европейского союза Жозепа Борреля за системную и непоколебимую поддержку Украины в войне с Россией.

Враг не выбирает средств в своем стремлении уничтожить то, что он не может захватить, прибегая к поразительным преступным актам против гражданского населения и критической инфраструктуры,

– подчеркнул глава Минобороны.

Министр отметил, что в этом году Россия запустила тысячи ракет и дронов-камикадзе, прибегая к беспрецедентному применению управляемых авиабомб весом до 1,5 тонны, которые способны уничтожать все на своем пути.

"Эти бомбы позволяют оккупантам продвигаться сквозь руины", – подчеркнул министр.

Умеров также поблагодарил страны, которые уже предоставили или изъявили готовность передать Украине необходимые системы противовоздушной обороны, В частности министр выразил благодарность Германии за ее решение отправить дополнительные системы Patriot.

Именно системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины и спасти тысячи жизней, обеспечив нашим защитникам возможность отразить агрессию и заставить врага отступить,

– сказал министр.

Умеров также добавил, что Минобороны открыто к сотрудничеству в сфере оборонной промышленности: совместных предприятий, инвестиций, локализации производства, что поможет не только Украине, но и укрепит оборонный потенциал стран ЕС.

Напоследок он отметил, что именно крепкое партнерство между Украиной и Европейским союзом является ключом к нашей общей победе и возвращению мира на наш континент.