Глава Міноборони зазначив, що керовані авіабомби вагою до 1,5 тонни, які використовує ворог, здатні знищувати все на своєму шляху. Зокрема, це озброєння дозволяє окупантам просуватися вперед крізь руїни.

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Умєров зазначив, що цього дня він разом з Дмитром Кулебою мав можливість узяти участь у засіданні Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Україні. Він подякував європейським партнерам та Верховному представнику Європейського союзу Жозепу Боррелю за системну та непохитну підтримку України у війні з Росією.

Ворог не обирає засобів у своєму прагненні знищити те, що він не може захопити, вдаючись до разючих злочинних актів проти цивільного населення та критичної інфраструктури,

– підкреслив глава Міноборони.

Міністр зазначив, що у цьому році Росія запустила тисячі ракет та дронів-камікадзе, вдаючись до безпрецедентного застосування керованих авіабомб вагою до 1,5 тонни, які здатні знищувати все на своєму шляху.

"Ці бомби дозволяють окупантам просуватися крізь руїни", – наголосив міністр.

Умєров також подякував країнам, які уже надали або виявили готовність передати Україні необхідні системи протиповітряної оборони, Зокрема міністр висловив вдячність Німеччині за її рішення відправити додаткові системи Patriot.

Саме системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів, забезпечивши нашим захисникам можливість відбити агресію та змусити ворога відступити,

– сказав міністр.

Умєров також додав, що Міноборони відкрито до співпраці у сфері оборонної промисловості: спільних підприємств, інвестицій, локалізації виробництва, що допоможе не лише Україні, а й зміцнить оборонний потенціал країн ЄС.

Наостанок він наголосив, що саме міцне партнерство між Україною та Європейським союзом є ключем до нашої спільної перемоги та повернення миру на наш континент.