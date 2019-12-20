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      Путин назвал часть Украины российской территорией: в МИД ему резко ответили

      122 Читати новину українською
      Владимир Путин / Getty images

      Во время своей большой пресс-конференции глава Кремля поразил заявлением: он считает все украинское Причерноморье и Восток "исконно российской территорией". Путин разъяснял свое понимание истории – мол, при создании Советского Союза "российские территории, которые к Украине не имели никакого отношения, решили почему-то ей передать".

      Российский президент назвал это "странным решением Владимира Ленина" и добавил, что теперь "РФ с этим разбирается". На эти дерзкие заявления уже отреагировали в украинском МИД.

      Основное: Пресс-конференция Владимира Путина: основные тезисы про Украину

      Мы осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины... Мы однозначно это осуждаем, никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас,
      – заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время утреннего заседания Верховной Рады.

      По его словам, вскоре МИД должно обнародовать официальную реакцию на слова главы Кремля.

      Вообще, обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях,
      – добавил украинский дипломат.

      Путин рассказывает об "исконно российских территориях": видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия МИД Украины Верховная Рада Владимир Путин
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