Геть здуріли: в Росії виправдали договір СРСР з нацистами "порятунком сотень тисяч життів"

МЗС Росії переконує, що так званий "Договір про дружбу й кордони", яким фактично розділили сфери впливу у Європі та пополовинили Польщу між двома диктаторськими режимами, врятував сотні тисяч життів. Бо, бачите, війна почалася на більш стратегічно вигідних для СРСР рубежах.

Відповідний твіт розмістили росіяни на офіційній сторінці міністерства закордонних справ РФ.

Тим часом у Росії також прокоментували можливість прямої війни з Україною

"Завдяки радянсько-німецького договору про ненапад війна почалася на стратегічно більш вигідних для СРСР рубежах, населення цих територій зазнало нацистського терору на два роки пізніше, вдалося врятувати сотні тисяч життів", – мовиться у повідомленні.

Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для #СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней.https://t.co/9NLFzRQfjb pic.twitter.com/Kkp2PYeQzV — МИД России (@MID_RF) September 22, 2019

Користувачі соцмереж з обуренням зустріли таку заяву, коментуючи твіт російського МЗС:



"На два роки раніше почався комуністичний терор"



"СРСР годував нацистський терор та створив його подобу у своїй країні"



"Пора в школах "Mein Kampf" почати вивчати, у Путіна ж це настільна книга"



"Ось офіційно і відкритим текстом РФ виправдала спільний з гітлерівцями початок Другої світової"



"Геть глузд втратили"

Що відомо про договір між СРСР та Третім Рейхом у 1939?"Договір про дружбу та кордон" між СРСР та гітлерівською Німеччиною (Третім Рейхом) уклали 28 вересня 1939 року – після вторгнення до Польщі армій обох країн. Підписали його міністр закордонних справ Рейху Ріббентроп та Нарком закордонних справ СРСР Молотов.



Таємний протокол до угоди, знаний як "пакт Молотова-Ріббентропа", уклали ще 23 серпня – у ньому сторони врегулювали межі сфер впливу у Східній Європі, які згодом у договорі й закріпили. СРСР віддали Литву та частину Польщі, у тому числі з етнічно українськими землями.



Перед підписанням договору 22 вересня у Бересті відбувся спільний парад окупаційних військ Рейху та Союзу. Процедура завершилася урочистим спуском німецького та підняттям радянського прапорів. Після цього Гітлер фактично отримав розв'язані руки для війни у Європі, не остерігаючись нападу зі Сходу.