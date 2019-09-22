У Росії прокоментували можливість прямої війни з Україною

У Міноборони Росії переконують, що прямого конфлікту з Україною бути не може. Там знову заговорили про "екстремістів" та "братній народ".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відкинув можливість прямого військового конфлікту з Україною. Про це він заявив в інтерв'ю російському ЗМІ, передає "РБК-Україна".

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Так, Шойгу заявив, що з "братнім народом" українцями Росія "буде жити у мирі та добросусідстві". Натомість про сценарій прямого військового втручання він "навіть не думає".

Навіть думати про це не хочу. Маю велику надію, що в українського народу і в української влади вистачить волі, сил і можливостей остудити ті гарячі голови, які закликають до подібної дурості і божевільного сюжету,

– зухвало заявив він.

У стилі російської пропагандистської риторики він додав, що "колись "екстремістів" в Україні все одно доведеться зупиняти". Він також додав, що "шкода тільки, що це не було зроблено раніше".

Україна готова пом’якшити економічну блокаду окупованого Донбасу без попередніх умов – це передбачає так звана формула Зеленського. Зокрема, у МЗС вважать доцільним виплату пенсій жителям окупованих територій.



Окуповані території на Донбасі/ Інфографіка 24 каналу