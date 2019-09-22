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      У Росії прокоментували можливість прямої війни з Україною

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      В Росії відкинули можливість прямої війни з Україною
      В Росії відкинули можливість прямої війни з Україною / ТАСС

      У Міноборони Росії переконують, що прямого конфлікту з Україною бути не може. Там знову заговорили про "екстремістів" та "братній народ".

      Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відкинув можливість прямого військового конфлікту з Україною. Про це він заявив в інтерв'ю російському ЗМІ, передає "РБК-Україна".

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      Так, Шойгу заявив, що з "братнім народом" українцями Росія "буде жити у мирі та добросусідстві". Натомість про сценарій прямого військового втручання він "навіть не думає".

      Навіть думати про це не хочу. Маю велику надію, що в українського народу і в української влади вистачить волі, сил і можливостей остудити ті гарячі голови, які закликають до подібної дурості і божевільного сюжету,
      – зухвало заявив він.

      У стилі російської пропагандистської риторики він додав, що "колись "екстремістів" в Україні все одно доведеться зупиняти". Він також додав, що "шкода тільки, що це не було зроблено раніше".

      Україна готова пом’якшити економічну блокаду окупованого Донбасу без попередніх умов – це передбачає так звана формула Зеленського. Зокрема, у МЗС вважать доцільним виплату пенсій жителям окупованих територій.

      карта ООС
      Окуповані території на Донбасі/ Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Війна на Донбасі Російська пропаганда Україна – Росія Новини України Новини політики
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