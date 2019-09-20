Повернення пенсій та послаблення блокади: Пристайко розповів про план Зеленського для Донбасу

Україна готова пом’якшити економічну блокаду окупованого Донбасу без попередніх умов – це передбачає так звана формула Зеленського. Зокрема, у МЗС вважать доцільним виплату пенсій жителям окупованих територій.

Для повного зняття блокади необхідне рішення РНБО, про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів в інтерв'ю "Європейської правді".

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Так, пропозиція президента Володимира Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі передбачають низку кроків із поновлення зв’язків з людьми на непідконтрольній території.

Ми відновимо сплату пенсій. Ми відновили сплату за послуги, які ми надаємо, тобто нам з того боку платять за воду,

– пояснив Пристайко.

Окрім того, на окупованих територіях можуть з’явитись товари з України.

"Навіть з точки зору економіки, чому ми не можемо продавати туди наші товари? Нехай на полицях стоїть ряжанка з українським прапором, а не російська або білоруська, – заявив він.

Глава МЗС додав, що зараз влада готує заміну наказ про список товарів, які людям дозволено перевозити через лінію розмежування. Його хочуть перетворити на список того, що перевозити заборонено

Пристайко наголосив, що передумовою повного скасування економічної блокади є повернення підприємств.

Ну й інші елементи – міст у Станиці Луганській, обмін полоненими тощо – все це елементи "плану Зеленського", який зараз формується,

– додав Пристайко.

Серед інших "елементів плану Зеленського" Пристайко перерахував відновлення мосту у Станиці-Луганській та обмін полоненими. За його словами, "усе зараз формується".

15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення про припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями.

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Блокада окупованого Донбасу – що говорять тепер?У момент прийняття цей крок пояснили також насильницьким захопленням українських підприємств з боку бойовиків. Рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять стрілянину, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.



Про зняття Блокади заговорив Кучма. Після зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 5 червня він заявив, що "ніякої економічної блокади Донбасу немає". Він пояснив, що існує "тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення".



Тоді ж Кучма запропонував запропонував провести аудит "націоналізованих" бойовиками підприємств. Що не всі власники захочуть їх повертати через поганий стан.