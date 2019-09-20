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      Возвращение пенсий и ослабление блокады: Пристайко рассказал о плане Зеленского для Донбасса

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      Пристайко объяснил, что означает план Зеленского для Донбасса
      Пристайко объяснил, что означает план Зеленского для Донбасса / LIGA.net

      Украина готова смягчить экономическую блокаду оккупированного Донбасса без предварительных условий – это предполагает так называемая формула Зеленского. В частности, в МИД считают целесообразным выплату пенсий жителям оккупированных территорий.

      Для полного снятия блокады необходимо решение СНБО, об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал в интервью "Европейской правде".

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      Так, предложение президента Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе предусматривает ряд шагов по возобновлению связей с людьми на неподконтрольной территории.

      Мы восстановим уплату пенсий. Мы восстановили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду,
      – пояснил Пристайко.

      Кроме того, на оккупированных территориях могут появиться товары из Украины.

      "Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская, – заявил он.

      Глава МИД добавил, что сейчас власти готовят замену приказу о списке товаров, которые людям разрешено перевозить через линию разграничения. Его хотят превратить в список того, что перевозить запрещено.

      Пристайко отметил, что предпосылкой полной отмены экономической блокады является возвращение предприятий.

      Ну и другие элементы – мост в Станице Луганской, обмен пленными и т.д. – все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется,
      – добавил Пристайко.

      Среди других "элементов плана Зеленского" Пристайко перечислил восстановления моста в Станице-Луганской и обмен пленными. По его словам, "все сейчас формируется".

      15 марта 2017 года СНБО принял решение о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО. Такие меры касались прежде всего противодействия контрабанде, а именно: прекращение перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольным территориями.

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      Блокада оккупированного Донбасса – что говорят сейчас?
      В момент принятия этот шаг объяснили также насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков. Решение СНБО предусматривало снятие ограничений, если боевики полностью прекратят стрельбу, освободят всех заложников и вернут захваченные предприятия.

      О снятии Блокады заговорил Кучма. После встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 5 июня он заявил, что "никакой экономической блокады Донбасса нет". Он пояснил, что существует "временный запрет перемещения грузов через линию соприкосновения".

      Тогда же Кучма предложил предложил провести аудит "национализированных" боевиками предприятий. Что не все владельцы захотят их возвращать из-за плохого состояния.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Зеленский Вадим Пристайко Война на Донбассе Украина – Россия Минские договоренности
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