В России прокомментировали возможность прямой войны с Украиной
В Минобороны России утверждают, что прямого конфликта с Украиной быть не может. Там снова заговорили об "экстремистах" и "братском народе".
Министр обороны России Сергей Шойгу отверг возможность прямого военного конфликта с Украиной. Об этом он заявил в интервью российскому СМИ, передает "РБК-Украина".
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Так, Шойгу заявил, что с "братским народом" украинцами Россия "будет жить в мире и добрососедстве". О сценариях прямого военного вмешательства он "даже не думает".
Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что в украинского народа и в украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и безумному сюжету,
– дерзко заявил он.
В стиле русской пропагандистской риторики он добавил, что "когда-то" экстремистов "в Украине все равно придется останавливать". Он также добавил, что "жаль только, что это не было сделано раньше".
Украина готова смягчить экономическую блокаду оккупированного Донбасса без предварительных условий – это предполагает так называемая формула Зеленского. В частности, в МИД считают целесообразной выплату пенсий жителям оккупированных территорий.
Оккупированные территории на Донбассе / Инфографика 24 канала