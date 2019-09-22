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      В России прокомментировали возможность прямой войны с Украиной

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      В России отвергли возможность прямой войны с Украиной
      В России отвергли возможность прямой войны с Украиной / ТАСС

      В Минобороны России утверждают, что прямого конфликта с Украиной быть не может. Там снова заговорили об "экстремистах" и "братском народе".

      Министр обороны России Сергей Шойгу отверг возможность прямого военного конфликта с Украиной. Об этом он заявил в интервью российскому СМИ, передает "РБК-Украина".

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      Так, Шойгу заявил, что с "братским народом" украинцами Россия "будет жить в мире и добрососедстве". О сценариях прямого военного вмешательства он "даже не думает".

      Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что в украинского народа и в украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и безумному сюжету,
      – дерзко заявил он.

      В стиле русской пропагандистской риторики он добавил, что "когда-то" экстремистов "в Украине все равно придется останавливать". Он также добавил, что "жаль только, что это не было сделано раньше".

      Украина готова смягчить экономическую блокаду оккупированного Донбасса без предварительных условий – это предполагает так называемая формула Зеленского. В частности, в МИД считают целесообразной выплату пенсий жителям оккупированных территорий.

      карта ООС Оккупированные территории на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости политики Российская пропаганда Новости России
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