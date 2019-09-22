В России прокомментировали возможность прямой войны с Украиной

В Минобороны России утверждают, что прямого конфликта с Украиной быть не может. Там снова заговорили об "экстремистах" и "братском народе".

Министр обороны России Сергей Шойгу отверг возможность прямого военного конфликта с Украиной. Об этом он заявил в интервью российскому СМИ, передает "РБК-Украина".

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Так, Шойгу заявил, что с "братским народом" украинцами Россия "будет жить в мире и добрососедстве". О сценариях прямого военного вмешательства он "даже не думает".

Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что в украинского народа и в украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и безумному сюжету,

– дерзко заявил он.

В стиле русской пропагандистской риторики он добавил, что "когда-то" экстремистов "в Украине все равно придется останавливать". Он также добавил, что "жаль только, что это не было сделано раньше".

Украина готова смягчить экономическую блокаду оккупированного Донбасса без предварительных условий – это предполагает так называемая формула Зеленского. В частности, в МИД считают целесообразной выплату пенсий жителям оккупированных территорий.

Оккупированные территории на Донбассе / Инфографика 24 канала