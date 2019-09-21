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      Закидали стаканчиками з фекаліями: у Москві спробували зірвати виставу про війну на Донбасі

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      У Москві спробували зірвати виставу про війну на Донбасі
      У Москві спробували зірвати виставу про війну на Донбасі / biletmarket.ru

      Так звані активісти групи SERB спробували зірвати виставу "Війна близько" в одному з російських театрів. Провокатори закидали глядачів "стаканчиками з фекаліями".

      Співробітниця "Театру.doc" розповіла, що ще перед початком вистави в театр прийшли провокатори SERB, але представники руху "Солідарність" не пустили їх до зали, пише "Новая газета".

      Читайте також: Шаману, який хотів вигнати Путіна, обрали запобіжний захід

      Уже під час тертьої частини вистави, яка присвячена справі українського режисера Олега Сенцова, провокатори підійшли до пожежного виходу та звідти кинули в зал "стаканчик з фекаліями".

      Частині глядачів стало погано і вони покинули зал. Актори та інші відвідувачі залишилися в театрі. Співробітники вирішили не зупиняти виставу. Згодом у театр приїхали правоохоронці, але провокатори уже встигли втекти.

      Зауважимо, що вистава Олени Гремін "Війна близько" присвячена війні на Донбасі та українським полоненим у РФ. Вона складається з трьох частин:

      • у першій актори читають щоденник жителя Луганська про війну в Донбасі;
      • у другій частині звучить монолог англійського драматурга Марка Равенхілл про маніпуляції і "промивання мізків";
      • на завершення вистави глядачам представляють документальний проект за матеріалами справи Олега Сенцова.

      Після вистави відбувся телеміст з українським режисером Олегом Сенцовим та Олександром Кольченком, які повернулися додому у рамках обміну полоненими 7 вересня.

      До речі: Сенцов дав свідчення Гаазькому трибуналу: що про це відомо

      Що відомо про так званих активістів SERB? SERB – так званий "визвольний російський рух". Представники брали участь у штурмі харківської облдержадміністрації у 2014 році. Відомі різко негативним ставленням до Революції Гідності та війни на Донбасі, займаються російською пропагандою.

      Влітку 2014 року активісти SERB переїхали з України в Росію через побоювання за свою безпеку. У РФ активісти зривали антипутінські протести.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія Олег Сенцов
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