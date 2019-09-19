Сенцов дав свідчення Гаазькому трибуналу: що про це відомо

Нещодавно звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов розповів, що він давав свідчення Гаазькому трибуналу. Однак давав їх він проти дій ФСБ.

Як розповів колишній бранець, свідчення він дав своєму адвокату, коли потрапив до слідчого ізолятора "Лефортово". А згодом заяву про тортури він зробив і у російському суді, передає "Громадське".

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"Так. Я прийшов, свідчення дав, тому що це на ФСБ свідчення, на їхні дії, для Гаазького трибуналу. Зло має бути покарано", – наголосив український режисер.

За його словами, За його словами, мовиться про співробітників ФСБ, а саме про московську групу, яка приїхала до Криму спеціально за завданням. Сенцов додав, що серед російських спецпризначенців були ще й декілька працівників СБУ, які перейшли на бік окупантів, – "вислужувались, щоб їх взяли на нову службу".

Олег Сенцов повернувся до України 7 вересня у межах обміну полоненими з Росією за схемою "35 на 35". Разом з ним прибули ще 10 інших політв’язнів і 24 моряки, яких Кремль у листопаді 2018 року після атаки захопив поблизу Керченського протоки на Азові. Невдовзі після повернення Олег Сенцов та Олександр Кольченко дали першу пресконференцію. Все, про що говорили звільнені українці, – тут.

Важливо! Не визнаю Крим і Донбас частиною РФ, про інше можна домовлятись, – Сенцов



Які бранці Кремля повернулися до України / Інфографіка 24 каналу



Які 24 військовополонені моряки повернулися до України / Інфографіка 24 каналу